27 октября в Риме на Олимпийском стадионе «Лацио» сыграет с датским «Митьюлландом» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Начало — в 19:45 по мск. «Лацио» — «Митьюлланд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

В группе F по итогам четырех туров сложилась очень интересная ситуация — все четыре команды имеют в своем активе по пять очков. «Лацио» же идет третьим в квартете, имея разницу мячей -2.

Начали данный турнир римляне с домашней виктории над «Фейеноордом» со счетом 4:2, после чего они были разгромлены предстоящим противником на его поле с неприличным счетом 1:5.

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В последующих двух турах «орлята» дважды расписали ничью с австрийским «Штурмом», сперва сыграв на выезде 0:0, а затем поделив очки с оппонентом дома — 2:2.

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Накануне этой игры «лациале» одолели 2:0 в Бергамо «Аталанту» в чемпионате Италии, где они идут третьими в пяти очках отставания от первой строки. Отметим, что сейчас у команды 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой было четыре виктории.

«Митьюлланд»

«Митьюлланд» находится в турнирной таблице данного квартета на второй позиции, так как имеет разницу забитых и пропущенных +3.

Датские львы стартовали в групповой стадии ЛЕ с гостевого поражения от австрийского «Штурма» со счетом 0:1, потом они на своей территории разгромили предстоящего противника 5:1.

Последующие же два поединка клуб из Хернинга завершил вничью, дважды поделив очки с нидерландским «Фейеноордом», оба раза сыграв со одинаковым счетом по 2:2.

В преддверии этого поединка «Митьюлланд» расписал мировую с прошлогодним чемпионом Дании «Копенгагеном» 1:1 в рамках чемпионата страны, где он идет лишь пятым, отставая от лидера на семь баллов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 1.63.

На викторию «Митьюлланда» дают — 5.55, ничья оценена — в 4.48.

Наверняка римляне захотят поквитаться с датчанами за разгром в первом круге. У «Лацио» команда выше классом и просто обязана на своем поле взять реванш.