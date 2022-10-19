В 4-м туре группового этапа Кубка России «Оренбург» на своем поле примет грозненский «Ахмат». Встреча состоится 19 октября и начнется в 15:30 по мск. «Оренбург» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

С двумя набранными очками после первого круга группового этапа Кубка России «Оренбург» замыкает свой квартете, но от третьей строки отстает всего лишь на два балла.

В первых двух турах данного турнира «газовики» неизменно проигрывали, оба раза уступив на выезде с одинаковым счетом по 1:3 предстоящему противнику и «Ростову».

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И только в минувшем игровом дне «бело-синие» добыли первые очки. На своем поле они по пенальти переиграли московское «Динамо». Основное же время этого матча закончилось вничью 2:2.

Календарь и таблица РПЛ

В преддверии данной игры «Оренбург» проиграл тому же «Динамо» 2:3 в рамках чемпионата России и прервал серию из трех побед. В турнирной таблице РПЛ клуб идет в середине турнирной таблицы с 18 очками.

«Ахмат»

«Ахмат» с шестью набранными пунктами идет во главе своего квартете, но вторую строку опережает лишь по дополнительным показателям.

Начали грозненцы данный турнир с домашней победы над «Оренбургом» 3:1, после чего проиграли в Москве 1:2 «Динамо», а в прошлом игровом дне нанесли домашнее поражение «Ростову» 3:1.

В чемпионате России «зелено-белые» с 20 очками находятся на восьмой строке в турнирной таблице, оторвавшись от своего предстоящего противника на два пункта, а третьему месту уступают пять баллов.

Накануне «Ахмат» в рамках РПЛ на выезде одолел «Краснодар» со счетом 3:2. Отметим, что данная виктория стала для команды четвертой за последние пять встреч с учетом всех турниров.

В этом году команды провели между собой два поединка, в которых обменялись домашними результативными победами.

Прогноз и ставка на «Оренбург» — «Ахмат»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 2.42.

На викторию «Оренбурга» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.66.