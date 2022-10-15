«Айнтрахт»
«Айнтрахт» на текущий момент находится на 8 месте. Разумеется, амбиции клуба куда более высокие.
Вот только пропускают франкфуртцы многовато. В 9 матчах пропущено уже 16 мячей.
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Байер
В своем последнем поединке «Айнтрахт» сыграл неудачно. В рамках Лиги чемпионов команда уступила «Тоттенхэму» (3:2), откатившись на последнее место в своем квартете.
«Айнтрахт» крайне сложно противостоит «Байеру». Из пяти последних очных встреч команда выиграла дважды при трех поражениях.
«Байер»
Новому наставнику леверкузенцев Хаби Алонсо не позавидуешь. Команда досталась ему почти в разобранном состоянии.
В Бундеслиге «Байер» занимает скромное 15 месте. Да и 16 пропущенных мячей говорят о проблемах в обороне.
Вот и свой последний поединок «Байер» сыграл откровенно неудачно. Дома команда разгромно уступила «Порту» (0:3) в Лиге чемпионов.
Ко всем проблемам прибавляются еще и кадровые. В лазарете пребывают Карим Бельараби, Флориан Вирц, Сердар Азмун и Эсекиэль Паласиос.
Прогноз и ставка
На победу «Байера» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Айнтрахта» — за 2.70.
«Айнтрахт»
Франкфуртцы мотивированы прервать свою трехматчевую серию без побед. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» с коэффициентом 2.70.