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    Франкфуртцы добудут три очка

    «Айнтрахт» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Бундеслига, 15 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Байер»
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    Марио Гетце
    «Айнтрахт» Фр сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 октября, начало — в 16:30 мск. «Айнтрахт» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Октября 2022 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 16:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» на текущий момент находится на 8 месте. Разумеется, амбиции клуба куда более высокие.

    Вот только пропускают франкфуртцы многовато. В 9 матчах пропущено уже 16 мячей.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Байер

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    В своем последнем поединке «Айнтрахт» сыграл неудачно. В рамках Лиги чемпионов команда уступила «Тоттенхэму» (3:2), откатившись на последнее место в своем квартете.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Айнтрахт» крайне сложно противостоит «Байеру». Из пяти последних очных встреч команда выиграла дважды при трех поражениях.

    «Байер»

    Новому наставнику леверкузенцев Хаби Алонсо не позавидуешь. Команда досталась ему почти в разобранном состоянии.

    В Бундеслиге «Байер» занимает скромное 15 месте. Да и 16 пропущенных мячей говорят о проблемах в обороне.

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  • 12/10/2022

    • Вот и свой последний поединок «Байер» сыграл откровенно неудачно. Дома команда разгромно уступила «Порту» (0:3) в Лиге чемпионов.

    Ко всем проблемам прибавляются еще и кадровые. В лазарете пребывают Карим Бельараби, Флориан Вирц, Сердар Азмун и Эсекиэль Паласиос.

    Прогноз и ставка

    На победу «Байера» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Айнтрахта» — за 2.70.

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    «Айнтрахт» силен в плане реализации. «Байер» проводит явно не лучший отрезок.

    Франкфуртцы мотивированы прервать свою трехматчевую серию без побед. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» с коэффициентом 2.70.

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    «Айнтрахт» — «Байер»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. Франкфуртцы добудут три очка
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