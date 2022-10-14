«Славия» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 25-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 октября, начало — в 19:00 мск. «Славия» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

Клубу из Мозыря вряд ли грозит борьба за выживание. Впрочем, команда вряд ли поднимется значительно выше нынешнего 10 места.

«Славия» имеет трудности с надежностью собственных тылов, и это заметно в последних матчах. В 24 поединках пропущено 37 мячей.

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Минувший тур чемпионата команда едва ли может записать себе в актив. «Славия» уступила «Неману» (2:0).

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С «энергетиками» команда исторически играет сложно. Из пяти последних матчей «Славия» выиграла дважды при трех поражениях.

«Энергетик-БГУ»

«Энергетики» проводят прекрасный сезон. От команды не ожидали такого прорыва, так что нынешнее 3 место можно возвести чуть ли не в ранг подвига.

При этом «Энергетик-БГУ» прекрасно атакует. В 23 матчах игроки команды настреляли уже 37 мячей.

Минувший тур для команды сложился крайне неудачно. Дома «энергетики» минимально уступили дзержинскому «Арсеналу».

Зато Бобур Абдухаликов наколотил уже 20 мячей. Правда, узбекский форвард не забивает уже три матча к ряду.

Прогноз и ставка

На победу «Энергетика-БГУ» в этом матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Славии» — за 3.32.

«Славия» имеет проблемы с надежностью тылов. «Энергетик-БГУ» борется за самые высокие места .

Атака во главе с Абдухаликовым скажет свое веское слово. Наши прогноз и ставка — Победа «Энергетика-БГУ» с коэффициентом 2.02.