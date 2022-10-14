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    «Энергетики» удачно погостят в Мозыре

    «Славия» — «Энергетик-БГУ». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Белоруссии, 14 октября 2022 года

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    «Энергетик-БГУ»
    «Славия» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 25-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 октября, начало — в 19:00 мск. «Славия» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 14 Октября 2022 года

    «Славия»

    Клубу из Мозыря вряд ли грозит борьба за выживание. Впрочем, команда вряд ли поднимется значительно выше нынешнего 10 места.

    «Славия» имеет трудности с надежностью собственных тылов, и это заметно в последних матчах. В 24 поединках пропущено 37 мячей.

    Коэффициенты матча Славия Мозырь — Энергетик-БГУ

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    Минувший тур чемпионата команда едва ли может записать себе в актив. «Славия» уступила «Неману» (2:0).

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    С «энергетиками» команда исторически играет сложно. Из пяти последних матчей «Славия» выиграла дважды при трех поражениях.

    «Энергетик-БГУ»

    «Энергетики» проводят прекрасный сезон. От команды не ожидали такого прорыва, так что нынешнее 3 место можно возвести чуть ли не в ранг подвига.

    При этом «Энергетик-БГУ» прекрасно атакует. В 23 матчах игроки команды настреляли уже 37 мячей.

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    • Минувший тур для команды сложился крайне неудачно. Дома «энергетики» минимально уступили дзержинскому «Арсеналу».

    Зато Бобур Абдухаликов наколотил уже 20 мячей. Правда, узбекский форвард не забивает уже три матча к ряду.

    Прогноз и ставка

    На победу «Энергетика-БГУ» в этом матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Славии» — за 3.32.

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    «Славия» имеет проблемы с надежностью тылов. «Энергетик-БГУ» борется за самые высокие места.

    Атака во главе с Абдухаликовым скажет свое веское слово. Наши прогноз и ставка — Победа «Энергетика-БГУ» с коэффициентом 2.02.

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    «Славия» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на футбол. «Энергетики» удачно погостят в Мозыре
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