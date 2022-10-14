«Шальке»
«Шальке» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги после девяти туров, в которых набрал шесть очков.
На данный момент не очень похоже на то, что «Шальке» сможет остаться в элитном дивизионе на следующий сезон. Пока что команда Франка Крамера играет, мягко говоря, так себе.
Коэффициенты матча Шальке 04 — Хоффенхайм
В прошлом туре «Шальке» с треском проиграл леверкузенскому «Байеру» (0:4), а перед этим было поражение от «Аугсбурга» (2:3).
«Шальке» ни разу не пропускал лишь в одном из девяти предыдущих матчей.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» находится на седьмой строчке, набрав в девяти матчах 14 очков.
Команда Андре Брайтенрайтера неплохо стартовала, выиграв три из четырех первых матчей, но в последнее время и она не впечатляет.
После разгромной победы над «Майцем» в начале сентября «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Фрайбургом» и «Гертой» и уступил «Вердеру».
«Хоффенхайм» выиграл только один из четырех предыдущих матчей в гостях.
Прогноз и ставка
На «Шальке» в этом матче можно поставить за 3.58, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Хоффенхайма» — за 2.00.
Обе команды в последнее время выглядят невыразительно, поэтому в данном случае любые ставки на исход сложно будет назвать оптимальным выбором.
При этом можно обратить внимание на то, что «Шальке» и «Хоффенхайм», как правило, регулярно и забивают, и пропускают. Вполне вероятно, что болельщики останутся довольны предстоящей игрой.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.92.