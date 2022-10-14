«Шальке» сыграет на своем поле против «Хоффенхайма» в рамках десятого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 14 октября, начало — в 21:30 мск. «Шальке» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шальке»

«Шальке» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги после девяти туров, в которых набрал шесть очков.

На данный момент не очень похоже на то, что «Шальке» сможет остаться в элитном дивизионе на следующий сезон. Пока что команда Франка Крамера играет, мягко говоря, так себе.

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В прошлом туре «Шальке» с треском проиграл леверкузенскому «Байеру» (0:4), а перед этим было поражение от «Аугсбурга» (2:3).

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«Шальке» ни разу не пропускал лишь в одном из девяти предыдущих матчей.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» находится на седьмой строчке, набрав в девяти матчах 14 очков.

Команда Андре Брайтенрайтера неплохо стартовала, выиграв три из четырех первых матчей, но в последнее время и она не впечатляет.

После разгромной победы над «Майцем» в начале сентября «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Фрайбургом» и «Гертой» и уступил «Вердеру».

«Хоффенхайм» выиграл только один из четырех предыдущих матчей в гостях.

Прогноз и ставка

На «Шальке» в этом матче можно поставить за 3.58, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Хоффенхайма» — за 2.00.

Обе команды в последнее время выглядят невыразительно, поэтому в данном случае любые ставки на исход сложно будет назвать оптимальным выбором.

При этом можно обратить внимание на то, что «Шальке» и «Хоффенхайм», как правило, регулярно и забивают, и пропускают. Вполне вероятно, что болельщики останутся довольны предстоящей игрой.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.92.