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    «Хоффенхайм» продлит серию поражений «Шальке»?

    «Шальке» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на чемпионат Германии 14 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Хоффенхайм»
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    «Шальке» ни разу не пропускал лишь в одном из девяти предыдущих матчей
    «Шальке» сыграет на своем поле против «Хоффенхайма» в рамках десятого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 14 октября, начало — в 21:30 мск. «Шальке» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Октября 2022 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 21:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Шальке»

    «Шальке» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги после девяти туров, в которых набрал шесть очков.

    На данный момент не очень похоже на то, что «Шальке» сможет остаться в элитном дивизионе на следующий сезон. Пока что команда Франка Крамера играет, мягко говоря, так себе.

    Коэффициенты матча Шальке 04 — Хоффенхайм

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    В прошлом туре «Шальке» с треском проиграл леверкузенскому «Байеру» (0:4), а перед этим было поражение от «Аугсбурга» (2:3).

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    «Шальке» ни разу не пропускал лишь в одном из девяти предыдущих матчей.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» находится на седьмой строчке, набрав в девяти матчах 14 очков.

    Команда Андре Брайтенрайтера неплохо стартовала, выиграв три из четырех первых матчей, но в последнее время и она не впечатляет.

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    • После разгромной победы над «Майцем» в начале сентября «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Фрайбургом» и «Гертой» и уступил «Вердеру».

    «Хоффенхайм» выиграл только один из четырех предыдущих матчей в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Шальке» в этом матче можно поставить за 3.58, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Хоффенхайма» — за 2.00.

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    Обе команды в последнее время выглядят невыразительно, поэтому в данном случае любые ставки на исход сложно будет назвать оптимальным выбором.

    При этом можно обратить внимание на то, что «Шальке» и «Хоффенхайм», как правило, регулярно и забивают, и пропускают. Вполне вероятно, что болельщики останутся довольны предстоящей игрой.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.92.

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    «Шальке» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайм» продлит серию поражений «Шальке»?
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