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    Прервется ли победная серия «Палмейраса»?

    «Атлетико Гойяненсе» — «Палмейрас». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, чемпионат Бразилии, 11 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Гойяненсе» — «Палмейрас»
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    «Палмейрас» лидирует в Серии А
    «Атлетико Гойяненсе» сыграет на своем поле с «Палмейрасом» в рамках 31-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 11 октября, начало — в 00:30 мск. «Атлетико Гойяненсе» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 11 Октября 2022 года
    Атлетико Гойаньенсе
  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Гойаньенсе 00:30 Палмейрас Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Гойяненсе»

    «Атлетико Гойяненсе» находится на третьей с конца строчке, набрав в 30-ти матчах 28 очков.

    Возможно, что следующий сезон клуб из Гоянии начнет во втором дивизионе, хотя в последнее время у него неплохая форма.

    Еще недавно серия поражений «Атлетико Гойяненсе» в чемпионате составляла уже четыре матча. Интересно, что в каждом случае команда пропускала два гола.

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    Тем не менее, в позапрошлом туре коллектив переиграл на выезде «Аваи» (2:1) и на своем поле «Флуминенсе» (3:2).

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» уверенно лидирует в чемпионате Бразилии. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 12 очков.

    «Поросята» славятся надежными тылами. В 30 матчах команда пропустила всего лишь 20 мячей — лучший результат в лиге!

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    • Вот и в предыдущем туре «Палмейрас» не пропустил. На своем поле команда разгромила «Куритибу» (4:0).

    На сегодня у коллектива серия побед из четырех поединков, при этом в последних семи матчах во всех турнирах он не знает поражений.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,90, тогда как ничья — в 3,85.

    Наши прогноз и ставка — «Палмейрас» забьет в обоих таймах за 2,90.

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    «Атлетико Гойяненсе» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли победная серия «Палмейраса»?
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