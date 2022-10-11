«Атлетико Гойяненсе»
«Атлетико Гойяненсе» находится на третьей с конца строчке, набрав в 30-ти матчах 28 очков.
Возможно, что следующий сезон клуб из Гоянии начнет во втором дивизионе, хотя в последнее время у него неплохая форма.
Еще недавно серия поражений «Атлетико Гойяненсе» в чемпионате составляла уже четыре матча. Интересно, что в каждом случае команда пропускала два гола.
Тем не менее, в позапрошлом туре коллектив переиграл на выезде «Аваи» (2:1) и на своем поле «Флуминенсе» (3:2).
«Палмейрас»
«Палмейрас» уверенно лидирует в чемпионате Бразилии. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 12 очков.
«Поросята» славятся надежными тылами. В 30 матчах команда пропустила всего лишь 20 мячей — лучший результат в лиге!
Вот и в предыдущем туре «Палмейрас» не пропустил. На своем поле команда разгромила «Куритибу» (4:0).
На сегодня у коллектива серия побед из четырех поединков, при этом в последних семи матчах во всех турнирах он не знает поражений.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.
Успех хозяев поля оценивается в 4,90, тогда как ничья — в 3,85.
Наши прогноз и ставка — «Палмейрас» забьет в обоих таймах за 2,90.