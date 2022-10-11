«Атлетико Гойяненсе» сыграет на своем поле с «Палмейрасом» в рамках 31-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 11 октября, начало — в 00:30 мск. «Атлетико Гойяненсе» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Гойяненсе»

«Атлетико Гойяненсе» находится на третьей с конца строчке, набрав в 30-ти матчах 28 очков.

Возможно, что следующий сезон клуб из Гоянии начнет во втором дивизионе, хотя в последнее время у него неплохая форма.

Еще недавно серия поражений «Атлетико Гойяненсе» в чемпионате составляла уже четыре матча. Интересно, что в каждом случае команда пропускала два гола.

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Тем не менее, в позапрошлом туре коллектив переиграл на выезде «Аваи» (2:1) и на своем поле «Флуминенсе» (3:2).

«Палмейрас»

«Палмейрас» уверенно лидирует в чемпионате Бразилии. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 12 очков.

«Поросята» славятся надежными тылами. В 30 матчах команда пропустила всего лишь 20 мячей — лучший результат в лиге!

Вот и в предыдущем туре «Палмейрас» не пропустил. На своем поле команда разгромила «Куритибу» (4:0).

На сегодня у коллектива серия побед из четырех поединков, при этом в последних семи матчах во всех турнирах он не знает поражений.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 4,90, тогда как ничья — в 3,85.

Наши прогноз и ставка — «Палмейрас» забьет в обоих таймах за 2,90.