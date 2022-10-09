«Штутгарт»
«Штутгарт» борется за выживание в элите. Правда, швабы еще не добыли ни одной победы, осев на «стыковом» 16 месте.
Причем команда пропускает не так уж много. В 8 матчах швабы пропустили 13 мячей.
Коэффициенты матча Штутгарт — Унион
В своем последнем поединке «Штутгарт» разочаровал. На выезде команда уступила «Вольфсбургу» (3:2).
«Штутгарт» исторически неудачно играет с «Унионом». Из пяти последних очных встреч команда проиграла один раз при четырех паритетах.
«Унион»
Мало кто ожидал, что скромный берлинский клуб будет лидировать в Бундеслиге. А на деле выходит именно так!
«Унион» набрал 17 очков, и опережает «Фрайбург» по дополнительным показателям. Отметим и надежные тылы команды, давшие сбой лишь 6 раз.
А вот минувший тур сложился для команды крайне неудачно. «Унион» потерпел первое поражение в чемпионате, уступив «Айнтрахту» (2:0).
Более того, команда тут же исправилась в Лиге Европы. На выезде берлинцы минимально переиграли «Мальме».
Прогноз и ставка
На победу «Штутгарта» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Униона» — за 2.90.
«Штутгарт» намеревается открыть счет своим победам в чемпионате.
«Унион»
Фактор своего поля и запредельная мотивация помогут швабам добыть победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.55.