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    Долгожданная победа швабов?!

    «Штутгарт» — «Унион». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Бундеслига, 9 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Унион»
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    Крис Фюрих
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 9-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 октября, начало — в 20:30 мск. «Штутгарт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Октября 2022 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 20:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» борется за выживание в элите. Правда, швабы еще не добыли ни одной победы, осев на «стыковом» 16 месте.

    Причем команда пропускает не так уж много. В 8 матчах швабы пропустили 13 мячей.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Унион

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    В своем последнем поединке «Штутгарт» разочаровал. На выезде команда уступила «Вольфсбургу» (3:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Штутгарт» исторически неудачно играет с «Унионом». Из пяти последних очных встреч команда проиграла один раз при четырех паритетах.

    «Унион»

    Мало кто ожидал, что скромный берлинский клуб будет лидировать в Бундеслиге. А на деле выходит именно так!

    «Унион» набрал 17 очков, и опережает «Фрайбург» по дополнительным показателям. Отметим и надежные тылы команды, давшие сбой лишь 6 раз.

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    • А вот минувший тур сложился для команды крайне неудачно. «Унион» потерпел первое поражение в чемпионате, уступив «Айнтрахту» (2:0).

    Более того, команда тут же исправилась в Лиге Европы. На выезде берлинцы минимально переиграли «Мальме».

    Прогноз и ставка

    На победу «Штутгарта» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Униона» — за 2.90.

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    «Штутгарт» намеревается открыть счет своим победам в чемпионате.

    «Унион» может не успеть полностью восстановиться после вояжа в Швецию.

    Фактор своего поля и запредельная мотивация помогут швабам добыть победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.55.

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    «Штутгарт» — «Унион»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на футбол. Долгожданная победа швабов?!
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