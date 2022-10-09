«Штутгарт» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 9-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 октября, начало — в 20:30 мск. «Штутгарт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Штутгарт» борется за выживание в элите. Правда, швабы еще не добыли ни одной победы, осев на «стыковом» 16 месте.

Причем команда пропускает не так уж много. В 8 матчах швабы пропустили 13 мячей.

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В своем последнем поединке «Штутгарт» разочаровал. На выезде команда уступила «Вольфсбургу» (3:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

«Штутгарт» исторически неудачно играет с «Унионом». Из пяти последних очных встреч команда проиграла один раз при четырех паритетах.

«Унион»

Мало кто ожидал, что скромный берлинский клуб будет лидировать в Бундеслиге. А на деле выходит именно так!

«Унион» набрал 17 очков, и опережает «Фрайбург» по дополнительным показателям. Отметим и надежные тылы команды, давшие сбой лишь 6 раз.

А вот минувший тур сложился для команды крайне неудачно. «Унион» потерпел первое поражение в чемпионате, уступив «Айнтрахту» (2:0).

Более того, команда тут же исправилась в Лиге Европы. На выезде берлинцы минимально переиграли «Мальме».

Прогноз и ставка

На победу «Штутгарта» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Униона» — за 2.90.

«Штутгарт» намеревается открыть счет своим победам в чемпионате.

«Унион» может не успеть полностью восстановиться после вояжа в Швецию .

Фактор своего поля и запредельная мотивация помогут швабам добыть победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.55.