«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:00 мск. «Ньюкасл» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в нынешнем сезоне вполне способен побороться за еврокубки. На текущий момент команда занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ.

При этом «сороки» довольно неплохо обороняются. В 8 матчах пропущено 8 мячей.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Брентфорд 1X2Новым игрокам 1.773.854.40Фрибет$40

В минувшем туре «Ньюкасл» добыл важнейшие три пункта. На выезде «сороки» разнесли в щепки оборону «Фулхэма» (1:4).

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«Ньюкасл» исторически успешно играет с «Брентфордом». Из пяти последних матчей команда выиграла три раза при одном поражении.

«Брентфорд»

Эта команда сейчас находится в середине турнирной таблицы. «Брентфорд» десятый с 10 очками в активе.

Причем стоит отметить довольно приличный уровень реализации. Лондонцы в 8 матчах отличились 15 голами.

Зато предыдущий тур сложился для команды позитивно. «Брентфорд» добыл один балл на выезде, расписав мировую с «Борнмутом» (0:0).

Интересно, что при неплохой результативности команда не забивает уже два матча к ряду. Так что основная мотивация очевидна.

Прогноз и ставка

На победу «Ньюкасла» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 4.02, а победу «Брентфорда» — за 4.44.

«Ньюкасл» борется за выход в еврокубки . «Брентфорд» не забивал в двух последних поединках.

Обе команды постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.85.