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    «Ньюкасл» и «Брентфорд» выдадут голевое шоу

    «Ньюкасл» — «Брентфорд». Прогноз, ставка (к. 2.85) на футбол, АПЛ, 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Брентфорд»
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    Айвен Тоуни
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:00 мск. «Ньюкасл» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Октября 2022 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» в нынешнем сезоне вполне способен побороться за еврокубки. На текущий момент команда занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ.

    При этом «сороки» довольно неплохо обороняются. В 8 матчах пропущено 8 мячей.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Брентфорд

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    В минувшем туре «Ньюкасл» добыл важнейшие три пункта. На выезде «сороки» разнесли в щепки оборону «Фулхэма» (1:4).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ньюкасл» исторически успешно играет с «Брентфордом». Из пяти последних матчей команда выиграла три раза при одном поражении.

    «Брентфорд»

    Эта команда сейчас находится в середине турнирной таблицы. «Брентфорд» десятый с 10 очками в активе.

    Причем стоит отметить довольно приличный уровень реализации. Лондонцы в 8 матчах отличились 15 голами.

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    • Зато предыдущий тур сложился для команды позитивно. «Брентфорд» добыл один балл на выезде, расписав мировую с «Борнмутом» (0:0).

    Интересно, что при неплохой результативности команда не забивает уже два матча к ряду. Так что основная мотивация очевидна.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ньюкасла» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 4.02, а победу «Брентфорда» — за 4.44.

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    «Ньюкасл» борется за выход в еврокубки. «Брентфорд» не забивал в двух последних поединках.

    Обе команды постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.85.

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    «Ньюкасл» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» и «Брентфорд» выдадут голевое шоу
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