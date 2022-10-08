«Ньюкасл»
«Ньюкасл» в нынешнем сезоне вполне способен побороться за еврокубки. На текущий момент команда занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ.
При этом «сороки» довольно неплохо обороняются. В 8 матчах пропущено 8 мячей.
Коэффициенты матча Ньюкасл — Брентфорд
В минувшем туре «Ньюкасл» добыл важнейшие три пункта. На выезде «сороки» разнесли в щепки оборону «Фулхэма» (1:4).
«Ньюкасл» исторически успешно играет с «Брентфордом». Из пяти последних матчей команда выиграла три раза при одном поражении.
«Брентфорд»
Эта команда сейчас находится в середине турнирной таблицы. «Брентфорд» десятый с 10 очками в активе.
Причем стоит отметить довольно приличный уровень реализации. Лондонцы в 8 матчах отличились 15 голами.
Зато предыдущий тур сложился для команды позитивно. «Брентфорд» добыл один балл на выезде, расписав мировую с «Борнмутом» (0:0).
Интересно, что при неплохой результативности команда не забивает уже два матча к ряду. Так что основная мотивация очевидна.
Прогноз и ставка
На победу «Ньюкасла» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 4.02, а победу «Брентфорда» — за 4.44.
«Ньюкасл»
Обе команды постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.85.