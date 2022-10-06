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    «Базель» докажет свое превосходство

    «Базель» — «Слован» Братислава. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Лига конференций, 6 октября 2022 года

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    «Базель»
    В 3-м туре группового этапа Лиги конференций швейцарский «Базель» на своем поле примет словацкий «Слован» из Братиславы. Поединок пройдет 6 октября и начнется в 22:00 по мск. «Базель» — «Слован» Братислава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 06 Октября 2022 года
    Базель
  • Базель
    •  Базель 22:00 Слован Слован
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    «Базель»

    «Базель» является серебряным призером прошлого сезона. И данная позиция позволила команде играть только в Лиге конференций, где она прошла три раунда квалификации до групповой стадии.

    И пока «сине-красные» на данном этапе не допустили осечек. Сначала швейцарский клуб в родных стенах обыграл «Пюник» со счетом 3:1, а затем в гостях оказался сильнее «Жальгириса» — 1:0.

    Коэффициенты матча Базель — Слован

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    Напомним, что в прошлом сезоне коллектив также выступал в Лиге конференций и смог выиграть свою группу без поражений, и добрался до 1/8 финала, где уступил «Марселю».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    К предстоящему поединку «Базель» подходит после победы со счетом 3:2 над «Санка-Галленом» в чемпионате Швейцарии, где он находится лишь в середине турнирной таблицы.

    «Слован» Братислава

    «Слован» — действующий чемпион Словакии. И из-за этого он начал свою еврокомпанию в Лиге чемпионов, но не смог там на долго задержаться и переместился в данный турнир.

    И пока на групповой стадии клуб из Братиславы выступает не лучшим образом, набрав в двух турах лишь балл. В первом туре он дома не справился с «Жальгирисом» 0:0, а затем проиграл «Пюнику» в Ереване со счетом 0:2.

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    • «Небесно-голубые» в прошлом евросезоне также играли на аналогичном этапа данного еврокубка, но не смогли тогда выйти в плей-офф, заняв в своем квартете лишь третье место.

    На внутренней арене «Слован» мчится к очередному чемпионскому титулу. Коллектив на текущий идет во главе турнирной таблицы, имея неплохой запас перед своими преследователями.

    Ранее эти клубы между собой не играли . И данный поединок будет дебютным в их очном противостоянии.

    Прогноз и ставка на «Базель» — «Слован» Братислава

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Базеля» предлагают — 1.64.

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    На викторию «Слована» дают — 4.92, ничья оценена — в 4.00.

    В предстоящем поединке «Базель» по праву выглядит фаворитом и должен доказать это на поле, обыграв неубедительных словаков с разницей в несколько мячей.

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    «Базель» — «Слован» Братислава: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. «Базель» докажет свое превосходство
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