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    Очередная победа «поросят»?!

    «Ботафого» — «Палмейрас». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Бразилии, 4 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Палмейрас»
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    «Ботафого» сыграет на своем поле с «Палмейрасом» в рамках 29-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 4 октября, начало — в 02:00 мск. «Ботафого» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Октября 2022 года
    Ботафого
  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 02:00 Палмейрас Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
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    «Ботафого»

    «Ботафого» в нынешнем сезоне является середняком лиги. Текущее 9 место видится вполне рабочей диспозицией.

    При этом команда имеет проблемы с реализацией. В 28 матчах забито 28 мячей в ворота соперников.

    В минувшем туре «Ботафого» добыл важнейшие три очка. На выезде команда минимально одолела «Гояс».

    Все прогнозы на футбол

    «Ботафого» исторически неудачно играет с «поросятами». Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды при трех поражениях.

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» уверенно лидирует в чемпионате Бразилии. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 9 очков.

    «Поросята» славятся надежными тылами. В 28 матчах команда пропустила всего лишь 19 мячей — лучший результат в лиге!

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    • Вот и в предыдущем туре «Палмейрас» не пропустил. На выезде команда минимально переиграла «Атлетико Минейро».

    Причем до того, и тоже минимально, был обыгран «Сантос». В любом случае, «Палмейрас» наверняка постарается сыграть на своих козырях и в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    На победу «Палмейраса» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ботафого» — за 3.80.

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    «Ботафого» слабовато выглядит в атаке.

    «Палмейрас» постарается укрепить лидерство.

    «Палмейрас» выглядит мощнее соперника, особенно в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Палмейраса» с коэффициентом 2.00.

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    «Ботафого» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на футбол. Очередная победа «поросят»?!
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