«Ботафого» сыграет на своем поле с «Палмейрасом» в рамках 29-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 4 октября, начало — в 02:00 мск. «Ботафого» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ботафого»

«Ботафого» в нынешнем сезоне является середняком лиги. Текущее 9 место видится вполне рабочей диспозицией.

При этом команда имеет проблемы с реализацией. В 28 матчах забито 28 мячей в ворота соперников.

В минувшем туре «Ботафого» добыл важнейшие три очка. На выезде команда минимально одолела «Гояс».

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«Ботафого» исторически неудачно играет с «поросятами». Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды при трех поражениях.

«Палмейрас»

«Палмейрас» уверенно лидирует в чемпионате Бразилии. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 9 очков.

«Поросята» славятся надежными тылами. В 28 матчах команда пропустила всего лишь 19 мячей — лучший результат в лиге!

Вот и в предыдущем туре «Палмейрас» не пропустил. На выезде команда минимально переиграла «Атлетико Минейро».

Причем до того, и тоже минимально, был обыгран «Сантос». В любом случае, «Палмейрас» наверняка постарается сыграть на своих козырях и в этой встрече.

Прогноз и ставка

На победу «Палмейраса» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ботафого» — за 3.80.

«Ботафого» слабовато выглядит в атаке.

«Палмейрас» постарается укрепить лидерство .

«Палмейрас» выглядит мощнее соперника, особенно в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Палмейраса» с коэффициентом 2.00.