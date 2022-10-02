«Ланс»
«Красно-желтые» после 4-х сыгранных матчей отстают только от «Марселя», ПСЖ и... «Лорьяна», занимая 4 место в турнирной таблице Лиги 1 с 14 очками в активе.
В нынешнем сезоне «Ланс» не проиграл ни в одном поединке. Трижды команда не смогла определить сильнейшего с такими соперниками как «Реймс» (1:1), «Аяччо» (0:0) и «Нант» (0:0).
А в остальных встречах «красно-желтые» с легкостью справились с такими оппонентами как «Лорьян» (5:2), «Ренн» (2:1), «Монако» (1:4), «Брест» (3:2) и «Труа» (1:0).
Беспроигрышная серия «красно-желтых» во всех турнирах длится уже 21 матч подряд, из которых было 8 ничейных поединков, а все остальные «Ланс» выиграл.
«Лион»
«Ткачи» пока не блещут результатами. Лионцы находятся лишь на 6 строчке в таблице Лиги 1.
Минувший тур чемпионата снова сложился для команды неудачно. «Лион» дома уступил ПСЖ (0:1).
Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 8 матчах «ткачи» пропустили уже 10 мячей.
Таким образом, коллектив потерпел три поражения в последних трех поединках с общей разницей 2-6.
На сегодня отставание клуба от лидера «Марселя» составляет 10 очков.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2.50.
Успех гостей оценивается в 2,60, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.