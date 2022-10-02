«Ланс» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 октября, начало — в 21:45 мск. «Ланс» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Красно-желтые» после 4-х сыгранных матчей отстают только от «Марселя», ПСЖ и... «Лорьяна», занимая 4 место в турнирной таблице Лиги 1 с 14 очками в активе.

В нынешнем сезоне «Ланс» не проиграл ни в одном поединке. Трижды команда не смогла определить сильнейшего с такими соперниками как «Реймс» (1:1), «Аяччо» (0:0) и «Нант» (0:0).

А в остальных встречах «красно-желтые» с легкостью справились с такими оппонентами как «Лорьян» (5:2), «Ренн» (2:1), «Монако» (1:4), «Брест» (3:2) и «Труа» (1:0).

Все прогнозы на Лигу 1

Беспроигрышная серия «красно-желтых» во всех турнирах длится уже 21 матч подряд, из которых было 8 ничейных поединков, а все остальные «Ланс» выиграл.

«Лион»

«Ткачи» пока не блещут результатами. Лионцы находятся лишь на 6 строчке в таблице Лиги 1.

Минувший тур чемпионата снова сложился для команды неудачно. «Лион» дома уступил ПСЖ (0:1).

Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 8 матчах «ткачи» пропустили уже 10 мячей.

Таким образом, коллектив потерпел три поражения в последних трех поединках с общей разницей 2-6.

На сегодня отставание клуба от лидера «Марселя» составляет 10 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2.50.

Успех гостей оценивается в 2,60, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.