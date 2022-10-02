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    Останется ли «Ланс» в топ-4?

    «Ланс» — «Лион». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Лион»
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    «Лион» проиграл последние три матча
    «Ланс» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 октября, начало — в 21:45 мск. «Ланс» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Октября 2022 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 21:45 Лион Лион
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    «Ланс»

    «Красно-желтые» после 4-х сыгранных матчей отстают только от «Марселя», ПСЖ и... «Лорьяна», занимая 4 место в турнирной таблице Лиги 1 с 14 очками в активе.

    В нынешнем сезоне «Ланс» не проиграл ни в одном поединке. Трижды команда не смогла определить сильнейшего с такими соперниками как «Реймс» (1:1), «Аяччо» (0:0) и «Нант» (0:0).

    А в остальных встречах «красно-желтые» с легкостью справились с такими оппонентами как «Лорьян» (5:2), «Ренн» (2:1), «Монако» (1:4), «Брест» (3:2) и «Труа» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Беспроигрышная серия «красно-желтых» во всех турнирах длится уже 21 матч подряд, из которых было 8 ничейных поединков, а все остальные «Ланс» выиграл.

    «Лион»

    «Ткачи» пока не блещут результатами. Лионцы находятся лишь на 6 строчке в таблице Лиги 1.

    Минувший тур чемпионата снова сложился для команды неудачно. «Лион» дома уступил ПСЖ (0:1).

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    • Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 8 матчах «ткачи» пропустили уже 10 мячей.

    Таким образом, коллектив потерпел три поражения в последних трех поединках с общей разницей 2-6.

    На сегодня отставание клуба от лидера «Марселя» составляет 10 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2.50.

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    Успех гостей оценивается в 2,60, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.

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    «Ланс» — «Лион»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на футбол. Останется ли «Ланс» в топ-4?
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