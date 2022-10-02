«Лацио» сыграет на своем поле против «Специи» в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 13:30 мск. «Лацио» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А после семи туров, в которых набрал 14 очков.

У «Лацио» до сих пор был лишь один неудачный матч в чемпионате — домашняя встреча с «Наполи». Римляне проиграли лидеру со счетом 1:2. Хотя это поражение вряд ли можно назвать закономерным.

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Вскоре после этого команда Маурицио уверенно выиграла у «Вероны» и разгромила «Кремонезе».

Примечательно, что за пару дней до матча с «Кремонезе» «лациале» потерпели сокрушительное поражение от датского «Мидтъюлланна» (1:5) в Лиге Европы. Но «Лацио» не единственный итальянский клуб, который, похоже, не сильно переживает по поводу результатов в этом турнире.

«Специя»

«Специя» тем временем находится на 12-й строчке после семи сыгранных матчей, в которых набрала восемь очков.

Как раз перед международной паузой «Специя» одержала вторую победу в сезоне, выиграв на своем поле у «Сампдории» (2:1).

Перед этим команда Луки Готти почти выстояла на поле «Наполи» (0:1). Единственный гол соперник забил лишь за пару минут до финального свистка.

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«Специя» проиграла три предыдущих матча в гостях, в которых при этом не забила ни одного гола. Но стоит добавить, что ее соперниками были «Интер», «Ювентус» и «Наполи».

Прогноз и ставка

На «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Специи» — за 7.50.

В прошлом сезоне у «Лацио» было два веселых матча против «Специи». Дома римляне выиграли со счетом 6:1, а в гостях — 4:3.

Вполне вероятно, что «Специя» снова забье в Риме, но все равно проиграет. «Лацио» очень бодро играет на «Стадио Олимпико».

Ставка — победа «Лацио» + обе команды забьют за 2.94.