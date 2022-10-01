«Рубин» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 16:00 мск. «Рубин» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Леониду Слуцкому в первой лиге приходится крайне непросто. Сейчас его команда занимает лишь 4 место в таблице.

Да, казанцы сильны в атаке (19 голов), но ведь пропускают многовато (13 мячей). Правда, отставание от лидера составляет только три очка.

Коэффициенты матча Рубин — Арсенал Тула 1X2Новым игрокам 1.973.553.85Фрибет$40

Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Рубин» на выезде минимально уступил «Шиннику».

Прогнозы на ФНЛ

С «канонирами» казанцы исторически играют удачно. Шесть последних очных поединков были выиграны.

«Арсенал» Тула

Команда Олега Кононова начала сезон блестяще, но пока лишь третья. Туляки прогнозировано борются за прямой выход в РПЛ.

При этом «Арсенал» Тула неплох в плане реализации. В 11 матчах игроки команды настреляли 18 мячей.

Вот только стабильности тульскому клубу явно недостает. Команда Кононова уже умудрилась растерять немало очков.

Минувший тур для команды сложился успешно. Дома земляки Левши сумели переиграть ульяновскую «Волгу» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Арсенала» Тула — за 3.48.

«Рубин» блестяще выглядит в атаке . Туляки также прилично смотрятся в плане реализации.

Обе команды борются за прямой выход в РПЛ, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.10.