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    «Рубин» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, Первая лига, 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Арсенал» Тула
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    Юрий Дюпин
    «Рубин» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 16:00 мск. «Рубин» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 01 Октября 2022 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 16:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    «Рубин»

    Леониду Слуцкому в первой лиге приходится крайне непросто. Сейчас его команда занимает лишь 4 место в таблице.

    Да, казанцы сильны в атаке (19 голов), но ведь пропускают многовато (13 мячей). Правда, отставание от лидера составляет только три очка.

    Коэффициенты матча Рубин — Арсенал Тула

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    Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Рубин» на выезде минимально уступил «Шиннику».

    Прогнозы на ФНЛ

    С «канонирами» казанцы исторически играют удачно. Шесть последних очных поединков были выиграны.

    «Арсенал» Тула

    Команда Олега Кононова начала сезон блестяще, но пока лишь третья. Туляки прогнозировано борются за прямой выход в РПЛ.

    При этом «Арсенал» Тула неплох в плане реализации. В 11 матчах игроки команды настреляли 18 мячей.

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    • Вот только стабильности тульскому клубу явно недостает. Команда Кононова уже умудрилась растерять немало очков.

    Минувший тур для команды сложился успешно. Дома земляки Левши сумели переиграть ульяновскую «Волгу» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Арсенала» Тула — за 3.48.

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    «Рубин» блестяще выглядит в атаке. Туляки также прилично смотрятся в плане реализации.

    Обе команды борются за прямой выход в РПЛ, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.10.

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    «Рубин» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. Голепад в Казани заказывали?!
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