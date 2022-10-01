ПСЖ
ПСЖ в нынешнем сезоне не имеет себе равных. Впрочем, от парижских звезд другого никто просто не ждет.
В восьми матчах чемпионата парижане добыли 7 побед при одной ничьей. Забила команда аж 26 мячей.
Коэффициенты матча ПСЖ — Ницца
В минувшем туре ПСЖ добыл важнейшую викторию. На выезде был минимально обыгран крепкий «Лион».
ПСЖ исторически сложно играет с «Ниццей». Из пяти последних матчей парижане извлекли лишь две победы при одной коллизии.
«Ницца»
«Ницца» нынешний сезон проводит откровенно неудачно. Текущая 13 позиция вряд ли может быть аттестована как успешная.
Да и всего лишь две победы в восьми матчах говорят о проблемах в организации игры. Атака же — вообще форменный ужас: всего 5 голов.
Минувший тур для «Ниццы» получился неудачным. Дома команда минимально уступила «Анже».
Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Впрочем, опыт отбора очков у гранда «Ницца» имеет.
Прогноз и ставка
На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают взять за 9.00, а победу «Ниццы» — за 18.00.
ПСЖ
Звездная атака парижан обеспечит им уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -2.5 с коэффициентом 2.10.