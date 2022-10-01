ПСЖ сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 октября, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

ПСЖ в нынешнем сезоне не имеет себе равных. Впрочем, от парижских звезд другого никто просто не ждет.

В восьми матчах чемпионата парижане добыли 7 побед при одной ничьей. Забила команда аж 26 мячей.

Коэффициенты матча ПСЖ — Ницца 1X2Новым игрокам 1.177.8015.00Фрибет$40

В минувшем туре ПСЖ добыл важнейшую викторию. На выезде был минимально обыгран крепкий «Лион».

Все прогнозы на Лигу 1

ПСЖ исторически сложно играет с «Ниццей». Из пяти последних матчей парижане извлекли лишь две победы при одной коллизии.

«Ницца»

«Ницца» нынешний сезон проводит откровенно неудачно. Текущая 13 позиция вряд ли может быть аттестована как успешная.

Да и всего лишь две победы в восьми матчах говорят о проблемах в организации игры. Атака же — вообще форменный ужас: всего 5 голов.

Минувший тур для «Ниццы» получился неудачным. Дома команда минимально уступила «Анже».

Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Впрочем, опыт отбора очков у гранда «Ницца» имеет.

Прогноз и ставка

На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают взять за 9.00, а победу «Ниццы» — за 18.00.

ПСЖ наверняка будет активно атаковать . «Ницца» забивает с огромной натугой.

Звездная атака парижан обеспечит им уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -2.5 с коэффициентом 2.10.