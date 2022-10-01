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    ПСЖ учинит разгром «Ницце»

    ПСЖ — «Ницца». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Ницца»
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    Неймар
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 октября, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Октября 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    ПСЖ

    ПСЖ в нынешнем сезоне не имеет себе равных. Впрочем, от парижских звезд другого никто просто не ждет.

    В восьми матчах чемпионата парижане добыли 7 побед при одной ничьей. Забила команда аж 26 мячей.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Ницца

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  • 1.177.8015.00Фрибет$40
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    В минувшем туре ПСЖ добыл важнейшую викторию. На выезде был минимально обыгран крепкий «Лион».

    Все прогнозы на Лигу 1

    ПСЖ исторически сложно играет с «Ниццей». Из пяти последних матчей парижане извлекли лишь две победы при одной коллизии.

    «Ницца»

    «Ницца» нынешний сезон проводит откровенно неудачно. Текущая 13 позиция вряд ли может быть аттестована как успешная.

    Да и всего лишь две победы в восьми матчах говорят о проблемах в организации игры. Атака же — вообще форменный ужас: всего 5 голов.

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    • Минувший тур для «Ниццы» получился неудачным. Дома команда минимально уступила «Анже».

    Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Впрочем, опыт отбора очков у гранда «Ницца» имеет.

    Прогноз и ставка

    На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают взять за 9.00, а победу «Ниццы» — за 18.00.

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    ПСЖ наверняка будет активно атаковать. «Ницца» забивает с огромной натугой.

    Звездная атака парижан обеспечит им уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -2.5 с коэффициентом 2.10.

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    ПСЖ — «Ницца»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. ПСЖ учинит разгром «Ницце»
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