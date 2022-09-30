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    Сможет ли «Порту» победить «Брагу»?

    «Порту» — «Брага». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 30 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Брага»
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    «Порту» идет на третьем месте
    Поединок 8-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Брагой» состоится 30 сентября. Начало в 23:15 мск. «Порту» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Порту»

    В шести стартовых турах «Порту» одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение — от «Риу Аве» (1:3).

    Это позволяет ему занимать лишь третье место с отставанием в пять очков от лидера «Бенфики» и три — от нынешнего соперника.

    «Драконы» как обладатели Кубка Португалии и чемпионы страны сыграли в Суперкубке против «Тонделы», которую разгромили 3:0.

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    В двух стартовых турах группового раунда Лиги чемпионов клуб потерпел поражения от «Атлетико» (1:2) в гостях и «Брюгге» (0:4) дома.

    «Брага»

    В своем чемпионате команда стартовала отлично. «Брага» идет на 2 месте, отставая от лидера «Бенфики» на 2 очка.

    Минувший тур она провела снова удачно. На своем поле «Канониры» сумели переиграть «Визела» (2:3).

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  • 21/09/2022

    • В двух стартовых турах группового раунда Лиги Европы коллектив победил на выезде «Мальме» (2:0) и дома «Унион Берлин» (1:0).

    На сегодня у клуба серия побед из восьми матчей кряду. При этом он не проигрывает уже 10 поединков, где только в одной игре зафиксирована ничья.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.

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    «Порту» — «Брага»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Порту» победить «Брагу»?
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