Поединок 8-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Брагой» состоится 30 сентября. Начало в 23:15 мск. «Порту» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

В шести стартовых турах «Порту» одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение — от «Риу Аве» (1:3).

Это позволяет ему занимать лишь третье место с отставанием в пять очков от лидера «Бенфики» и три — от нынешнего соперника.

«Драконы» как обладатели Кубка Португалии и чемпионы страны сыграли в Суперкубке против «Тонделы», которую разгромили 3:0.

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В двух стартовых турах группового раунда Лиги чемпионов клуб потерпел поражения от «Атлетико» (1:2) в гостях и «Брюгге» (0:4) дома.

«Брага»

В своем чемпионате команда стартовала отлично. «Брага» идет на 2 месте, отставая от лидера «Бенфики» на 2 очка.

Минувший тур она провела снова удачно. На своем поле «Канониры» сумели переиграть «Визела» (2:3).

В двух стартовых турах группового раунда Лиги Европы коллектив победил на выезде «Мальме» (2:0) и дома «Унион Берлин» (1:0).

На сегодня у клуба серия побед из восьми матчей кряду. При этом он не проигрывает уже 10 поединков, где только в одной игре зафиксирована ничья.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.