«Порту»
В шести стартовых турах «Порту» одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение — от «Риу Аве» (1:3).
Это позволяет ему занимать лишь третье место с отставанием в пять очков от лидера «Бенфики» и три — от нынешнего соперника.
«Драконы» как обладатели Кубка Португалии и чемпионы страны сыграли в Суперкубке против «Тонделы», которую разгромили 3:0.
В двух стартовых турах группового раунда Лиги чемпионов клуб потерпел поражения от «Атлетико» (1:2) в гостях и «Брюгге» (0:4) дома.
«Брага»
В своем чемпионате команда стартовала отлично. «Брага» идет на 2 месте, отставая от лидера «Бенфики» на 2 очка.
Минувший тур она провела снова удачно. На своем поле «Канониры» сумели переиграть «Визела» (2:3).
В двух стартовых турах группового раунда Лиги Европы коллектив победил на выезде «Мальме» (2:0) и дома «Унион Берлин» (1:0).
На сегодня у клуба серия побед из восьми матчей кряду. При этом он не проигрывает уже 10 поединков, где только в одной игре зафиксирована ничья.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,75.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.