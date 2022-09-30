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    «Гомель» оперативно разберется с витеблянами

    «Гомель» — «Витебск». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, чемпионат Белоруссии, 30 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гомель» — «Витебск»
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    «Гомель»
    «Гомель» сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 20:00 мск. «Гомель» — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 30 Сентября 2022 года
    Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Гомель 20:00 Витебск Витебск
  • Витебск
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    «Гомель»

    Гомельчане являются крепким середняком чемпионата. Ныне команда находится на подобающем 8 месте.

    Правда, проблемы в обороне имеются, и немалые. В 22 матчах пропущено уже 28 мячей.

    В минувшем туре команда вновь уступила. «Гомель» потерпел разгромное поражение от минского «Динамо» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Гомель» относительно успешно играет с «Витебском». Из пяти последних поединков команда добыла две победы при одной неудаче.

    «Витебск»

    «Витебск» нынешний сезон проводит более чем скромно. Нынешнее 13 место явно не назовешь успешной диспозицией.

    Да и вообще, витебляне еще находятся в гуще борьбы за сохранение места в элите. Отрыв от зоны стыков минимальный.

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    • В предыдущем туре «Витебск» набрал один пункт. Дома команда расписала мировую с БАТЭ (1:1).

    «Витебск» наверняка постарается разжиться очками. Вот только нужно срочно решить свои проблемы в обороне.

    Прогноз и ставка

    На победу «Гомеля» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 3.88, а победу «Витебска» — за 4.84.

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    «Гомель» еще имеет шансы подняться в первую пятерку.

    «Витебск» в нынешнем сезоне выглядит бледно.

    Гомельчане наверняка будут активно атаковать с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Победа «Гомеля» в 1 тайме с коэффициентом 2.16.

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    «Гомель» — «Витебск»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на футбол. «Гомель» оперативно разберется с витеблянами
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