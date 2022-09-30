«Гомель» сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 20:00 мск. «Гомель» — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гомель»

Гомельчане являются крепким середняком чемпионата. Ныне команда находится на подобающем 8 месте.

Правда, проблемы в обороне имеются, и немалые. В 22 матчах пропущено уже 28 мячей.

В минувшем туре команда вновь уступила. «Гомель» потерпел разгромное поражение от минского «Динамо» (3:0).

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«Гомель» относительно успешно играет с «Витебском». Из пяти последних поединков команда добыла две победы при одной неудаче.

«Витебск»

«Витебск» нынешний сезон проводит более чем скромно. Нынешнее 13 место явно не назовешь успешной диспозицией.

Да и вообще, витебляне еще находятся в гуще борьбы за сохранение места в элите. Отрыв от зоны стыков минимальный.

В предыдущем туре «Витебск» набрал один пункт. Дома команда расписала мировую с БАТЭ (1:1).

«Витебск» наверняка постарается разжиться очками. Вот только нужно срочно решить свои проблемы в обороне.

Прогноз и ставка

На победу «Гомеля» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 3.88, а победу «Витебска» — за 4.84.

«Гомель» еще имеет шансы подняться в первую пятерку .

«Витебск» в нынешнем сезоне выглядит бледно.

Гомельчане наверняка будут активно атаковать с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Победа «Гомеля» в 1 тайме с коэффициентом 2.16.