«Гомель»
Гомельчане являются крепким середняком чемпионата. Ныне команда находится на подобающем 8 месте.
Правда, проблемы в обороне имеются, и немалые. В 22 матчах пропущено уже 28 мячей.
В минувшем туре команда вновь уступила. «Гомель» потерпел разгромное поражение от минского «Динамо» (3:0).
«Гомель» относительно успешно играет с «Витебском». Из пяти последних поединков команда добыла две победы при одной неудаче.
«Витебск»
«Витебск» нынешний сезон проводит более чем скромно. Нынешнее 13 место явно не назовешь успешной диспозицией.
Да и вообще, витебляне еще находятся в гуще борьбы за сохранение места в элите. Отрыв от зоны стыков минимальный.
В предыдущем туре «Витебск» набрал один пункт. Дома команда расписала мировую с БАТЭ (1:1).
«Витебск» наверняка постарается разжиться очками. Вот только нужно срочно решить свои проблемы в обороне.
Прогноз и ставка
На победу «Гомеля» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 3.88, а победу «Витебска» — за 4.84.
«Гомель»
«Витебск» в нынешнем сезоне выглядит бледно.
Гомельчане наверняка будут активно атаковать с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Победа «Гомеля» в 1 тайме с коэффициентом 2.16.