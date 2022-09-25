«Балтика»
Сергей Игнашевич отчетливо понимает те задачи, которые перед ним поставлены. Калининградцы просто обязаны бороться за выход в РПЛ.
Пока «балтийцы» находятся на 3 месте. При этом команда имеет столько же очков, сколько и идущий выше на строчку «Рубин» — 19.
Коэффициенты матча Балтика — Енисей
Минувший тур для команды сложился успешно. На выезде «Балтика» смогла добыть три очка в матче с «Родиной» (1:2).
С красноярцами команда традиционно играет сложно. Из пяти последних поединков «Балтика» выиграли трижды при двух коллизиях.
«Енисей»
Красноярцы также ставят перед собой амбициозные задачи. Правда, ныне команда осела лишь на 6 месте в турнирной таблице.
При этом «Енисей» имеет проблемы с надежностью тылов. В 10 матчах команда пропустила уже 12 раз.
В предыдущем туре «Енисей» разочаровал результатом. Дома красноярцы так и не смогли взломать тылы «Акрона» (0:0).
В этом поединке красноярцы наверняка будут действовать в расчете на контратаки. Да и вообще, «Енисей» не проигрывает уже больше месяца.
Прогноз и ставка
На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 3.68, а победу «Енисея» — за 4.66.
«Балтика»
«Енисей» наверняка будет действовать вторым номером.
Калининградцы наверняка рассчитывают на быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» в 1 тайме с коэффициентом 2.22.