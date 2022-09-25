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    «Балтика» быстро разберется с «Енисеем»

    «Балтика» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, Первая лига, 25 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Енисей»
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    Валерий Кичин
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 17:00 мск. «Балтика» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Сентября 2022 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 17:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
    •

    «Балтика»

    Сергей Игнашевич отчетливо понимает те задачи, которые перед ним поставлены. Калининградцы просто обязаны бороться за выход в РПЛ.

    Пока «балтийцы» находятся на 3 месте. При этом команда имеет столько же очков, сколько и идущий выше на строчку «Рубин» — 19.

    Коэффициенты матча Балтика — Енисей

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    Минувший тур для команды сложился успешно. На выезде «Балтика» смогла добыть три очка в матче с «Родиной» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    С красноярцами команда традиционно играет сложно. Из пяти последних поединков «Балтика» выиграли трижды при двух коллизиях.

    «Енисей»

    Красноярцы также ставят перед собой амбициозные задачи. Правда, ныне команда осела лишь на 6 месте в турнирной таблице.

    При этом «Енисей» имеет проблемы с надежностью тылов. В 10 матчах команда пропустила уже 12 раз.

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    • В предыдущем туре «Енисей» разочаровал результатом. Дома красноярцы так и не смогли взломать тылы «Акрона» (0:0).

    В этом поединке красноярцы наверняка будут действовать в расчете на контратаки. Да и вообще, «Енисей» не проигрывает уже больше месяца.

    Прогноз и ставка

    На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 3.68, а победу «Енисея» — за 4.66.

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    «Балтика» проводит продуктивный период, и намеревается забраться в дуэт лидеров.

    «Енисей» наверняка будет действовать вторым номером.

    Калининградцы наверняка рассчитывают на быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» в 1 тайме с коэффициентом 2.22.

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    «Балтика» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. «Балтика» быстро разберется с «Енисеем»
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