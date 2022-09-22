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    Бельгия забьет и пропустит?!

    Бельгия — Уэльс. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига наций, 22 сентября 2022 года

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    Бельгия сыграет на своем поле с Уэльсом в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 21:45 мск. Бельгия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 22 Сентября 2022 года
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    Бельгия

    Бельгийцы на текущий момент находятся на 2 месте в своем квартете. Отставание от голландцев составляет 3 очка.

    Сборная Бельгии традиционно сильна атакующей линией. В 4 матчах «красные дьяволы» забили 9 мячей.

    Коэффициенты матча Бельгия — Уэльс

    1X2Новым игрокам
  • 1.374.809.00Фрибет$40
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    Свой последний поединок Бельгия провела успешно. На выезде минимально были обыграны крепкие поляки.

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    Матчи против валлийцев для команды складываются сложно. Из пяти последних очных встреч бельгийцы выиграли лишь однажды при двух коллизиях.

    Уэльс

    Валлийцы замыкают турнирную таблицу квартета 4. Причем сборная Уэльса набрала лишь один балл.

    При этом британцы не отличаются надежной обороной. В четырех матчах команда пропустила уже 8 раз.

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    • В своем последнем матче сборная Уэльса вновь разочаровала. Валлийцы уступили Нидерландам (3:2).

    Наверняка в этом матче валлийцы будут максимально настроены на победу. Поражение может стоить британцам места в Лиге А.

    Прогноз и ставка

    На победу Бельгии в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.54, а победу Уэльса — за 7.20.

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    Бельгия еще борется за лидерство в группе.

    Уэльс традиционно успешно противостоит бельгийцам.

    Обе команды наверняка не собираются отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.

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    Бельгия — Уэльс: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на футбол. Бельгия забьет и пропустит?!
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