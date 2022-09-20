«Аргентинос Хуниорс» сыграет на своем поле с «Атлетико Тукуман» в рамках 20-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 03:30 мск. «Аргентинос Хуниорс» — «Атлетико Тукуман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аргентинос Хуниорс»

«Аргентинос Хуниорс» обосновался на 7 месте. Для клуба такую диспозицию успешной явно не назовешь.

В минувшем туре команда не сумела разжиться очками. На выезде она уступила «Дефенсе и Хустисии» (2:1).

«Аргентинос Хуниорс» не может похвастать стабильностью в игре и результатах. Да и оборона частенько дает сбои: пропущено 18 мячей в 19 поединках.

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«Аргентинос Хуниорс» традиционно успешно противостоит «Атлетико Тукуман». Из пяти последних матчей команда выиграла дважды при одной коллизии.

«Атлетико Тукуман»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает успешно. Нынешнее 2 место с минимальным отставанием от лидера тянет на приличный показатель.

Вот только «Атлетико Тукуман» бледновато выглядит в атаке. В 19 матчах команда забила всего 21 раз.

А вот в предыдущем туре «Атлетико Тукуман» не порадовал своих болельщиков результатом. Дома команда не смогла одолеть «Тальерес Кордоба» (1:1).

В этом поединке «Атлетико Тукуман» наверняка будет активно атаковать. Чемпионская гонка ведь в самом разгаре!

Прогноз и ставка

На победу «Аргентинос Хуниорс» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Атлетико Тукуман» — за 3.75.

«Аргентинос Хуниорс» имеет не столь надежные тылы.

«Атлетико Тукуман» выглядит сильнее соперника .

Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.