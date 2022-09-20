«Аргентинос Хуниорс»
«Аргентинос Хуниорс» обосновался на 7 месте. Для клуба такую диспозицию успешной явно не назовешь.
В минувшем туре команда не сумела разжиться очками. На выезде она уступила «Дефенсе и Хустисии» (2:1).
«Аргентинос Хуниорс» не может похвастать стабильностью в игре и результатах. Да и оборона частенько дает сбои: пропущено 18 мячей в 19 поединках.
«Аргентинос Хуниорс» традиционно успешно противостоит «Атлетико Тукуман». Из пяти последних матчей команда выиграла дважды при одной коллизии.
«Атлетико Тукуман»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает успешно. Нынешнее 2 место с минимальным отставанием от лидера тянет на приличный показатель.
Вот только «Атлетико Тукуман» бледновато выглядит в атаке. В 19 матчах команда забила всего 21 раз.
А вот в предыдущем туре «Атлетико Тукуман» не порадовал своих болельщиков результатом. Дома команда не смогла одолеть «Тальерес Кордоба» (1:1).
В этом поединке «Атлетико Тукуман» наверняка будет активно атаковать. Чемпионская гонка ведь в самом разгаре!
Прогноз и ставка
На победу «Аргентинос Хуниорс» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Атлетико Тукуман» — за 3.75.
«Аргентинос Хуниорс» имеет не столь надежные тылы.
«Атлетико Тукуман»
Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.