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    Забьют и те, и эти

    «Аргентинос Хуниорс» — «Атлетико Тукуман». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Аргентины, 20 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аргентинос Хуниорс» — «Атлетико Тукуман»
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    Габриэль Милито
    «Аргентинос Хуниорс» сыграет на своем поле с «Атлетико Тукуман» в рамках 20-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 03:30 мск. «Аргентинос Хуниорс» — «Атлетико Тукуман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 20 Сентября 2022 года
    Аргентинос Хуниорс
  • Аргентина. Примера
    •  Аргентинос Хуниорс 03:30 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман
  • Аргентина. Примера
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    «Аргентинос Хуниорс»

    «Аргентинос Хуниорс» обосновался на 7 месте. Для клуба такую диспозицию успешной явно не назовешь.

    В минувшем туре команда не сумела разжиться очками. На выезде она уступила «Дефенсе и Хустисии» (2:1).

    «Аргентинос Хуниорс» не может похвастать стабильностью в игре и результатах. Да и оборона частенько дает сбои: пропущено 18 мячей в 19 поединках.

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    «Аргентинос Хуниорс» традиционно успешно противостоит «Атлетико Тукуман». Из пяти последних матчей команда выиграла дважды при одной коллизии.

    «Атлетико Тукуман»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает успешно. Нынешнее 2 место с минимальным отставанием от лидера тянет на приличный показатель.

    Вот только «Атлетико Тукуман» бледновато выглядит в атаке. В 19 матчах команда забила всего 21 раз.

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    • А вот в предыдущем туре «Атлетико Тукуман» не порадовал своих болельщиков результатом. Дома команда не смогла одолеть «Тальерес Кордоба» (1:1).

    В этом поединке «Атлетико Тукуман» наверняка будет активно атаковать. Чемпионская гонка ведь в самом разгаре!

    Прогноз и ставка

    На победу «Аргентинос Хуниорс» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Атлетико Тукуман» — за 3.75.

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    «Аргентинос Хуниорс» имеет не столь надежные тылы.

    «Атлетико Тукуман» выглядит сильнее соперника.

    Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.

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    «Аргентинос Хуниорс» — «Атлетико Тукуман»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и эти
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