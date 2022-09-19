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    Добудет ли «Интер Майами» первую викторию над «Ди Си Юнайтед»?

    «Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами». Прогноз, ставка (к. 2.85) на футбол, МЛС, 19 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами»
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    «Интер Майами»
    В ночь на 19 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Ди Си Юнайтед» на своем поле сыграет против «Интер Майами». Встреча начнется в полночь по мск. «Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 19 Сентября 2022 года
    Ди Си Юнайтед
  • Вашингтон
    •  Ди Си Юнайтед 00:00 Интер Майами Интер Майами
  • Майами
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    «Ди Си Юнайтед»

    «Ди Си Юнайтед» не имеет даже теоретических шансов пробиться по итогам регулярки в стадию плей-офф. Столичные идут предпоследними в своей конференции и могут только на пару позиций улучшить свое положение.

    Команда очень слабо проводит сезон и за последние десять матчей первенства смогла одержать всего лишь одну викторию. Еще три раза она сыграла вничью и аж шесть раз уступала.

    В минувшем игровом дне дружина Руни на выезде потерпела крупное поражение от «Спортинг Канзас Сити» со счетом 0:3. Перед этим же она два поединка подряд свела вничью.

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    У «Ди Си Юнайтед» лишь одна виктория на своем поле за минувшие девять встреч при четырех мировых результатах и таком же количестве поражений.

    «Интер Майами»

    «Интер Майами» же имеет шанс пробиться по итогам регулярки в плей-офф. За четыре тура до финиша он идет на восьмой позиции в своей конференции, отставая от заветной седьмой строки на два пункта.

    «Цапли» к данному поединку подходят после домашней виктории над «Коламбус Крю» со счетом 2:1. До этого они имели серией из трех поражений подряд, правда, все они были выездными.

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    • Перед этим же неудачным периодом они не уступали на протяжении пяти игр, трижды выиграв в это время и расписав два мировых результата.

    Что касаемо выездной статистики, то вдали от дома «Интер Майами» победил лишь раз за минувшие 12 встреч при трех ничьих и аж восьми фиаско.

    В истории противостояний этих клубов четыре раза сильнее был «Ди Си Юнайтед» и один поединок завершился миром.

    Прогноз и ставка на «Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ди Си Юнайтед» предлагают — 2.41.

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    На викторию «Интер Майами» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.50.

    В данном сражении рискнем поставит на «Интер Майами», который еще не потерял шансов пробиться в плей-офф, в отличи от своего предстоящего противника, утратившего уже турнирную мотивацию.

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    «Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Интер Майами» первую викторию над «Ди Си Юнайтед»?
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