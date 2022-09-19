В ночь на 19 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Ди Си Юнайтед» на своем поле сыграет против «Интер Майами». Встреча начнется в полночь по мск. «Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ди Си Юнайтед»

«Ди Си Юнайтед» не имеет даже теоретических шансов пробиться по итогам регулярки в стадию плей-офф. Столичные идут предпоследними в своей конференции и могут только на пару позиций улучшить свое положение.

Команда очень слабо проводит сезон и за последние десять матчей первенства смогла одержать всего лишь одну викторию. Еще три раза она сыграла вничью и аж шесть раз уступала.

В минувшем игровом дне дружина Руни на выезде потерпела крупное поражение от «Спортинг Канзас Сити» со счетом 0:3. Перед этим же она два поединка подряд свела вничью.

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У «Ди Си Юнайтед» лишь одна виктория на своем поле за минувшие девять встреч при четырех мировых результатах и таком же количестве поражений.

«Интер Майами»

«Интер Майами» же имеет шанс пробиться по итогам регулярки в плей-офф. За четыре тура до финиша он идет на восьмой позиции в своей конференции, отставая от заветной седьмой строки на два пункта.

«Цапли» к данному поединку подходят после домашней виктории над «Коламбус Крю» со счетом 2:1. До этого они имели серией из трех поражений подряд, правда, все они были выездными.

Перед этим же неудачным периодом они не уступали на протяжении пяти игр, трижды выиграв в это время и расписав два мировых результата.

Что касаемо выездной статистики, то вдали от дома «Интер Майами» победил лишь раз за минувшие 12 встреч при трех ничьих и аж восьми фиаско.

В истории противостояний этих клубов четыре раза сильнее был «Ди Си Юнайтед» и один поединок завершился миром.

Прогноз и ставка на «Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ди Си Юнайтед» предлагают — 2.41.

На викторию «Интер Майами» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.50.

В данном сражении рискнем поставит на «Интер Майами», который еще не потерял шансов пробиться в плей-офф, в отличи от своего предстоящего противника, утратившего уже турнирную мотивацию.