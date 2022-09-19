В 27-м туре бразильской Серии А «Америка Минейро» на своем поле примет «Коринтианс». Встреча пройдет в ночь на 19 сентября и начнется в полночь по мск. «Америка Минейро» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Америка Минейро»

С 36 очками «Америка Минейро» на данный момент разместилась на восьмой позиции в турнирной таблице. От шестой строки, дающей билет в Кубок Либертадорес, команда отстает на семь пунктов.

«Кролики» в рамках чемпионата страны не проигрывают вот уже на протяжении девяти встреч подряд. За это время они добились пяти победных результатов и четыре раза сыграли вничью.

Причем все эти мировые пришлись на последние пять игровых дней. И одна из них была в минувшем туре в выездном поединке с соседом по турнирке «Ботафогу» — 0:0.

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В родных же стенах «Америка Минейро» не знает горечи поражений на протяжении последних четырех игр первенства, выиграв три из них и расписав одну ничью.

«Коринтианс»

«Коринтианс» с 44 зачетными пунктами расположился на пятой строке в турнирной таблице бразильской Серии, но от второго места он отстает всего лишь на два очка.

«Всемогущие», в отличие от своего предстоящего противника, имеют куда более скромную серию без поражений, которая на данный момент состоит из трех игр чемпионата.

В данном отрезке команда сперва добилась виктории, а затем расписала две мировые подряд, поочередно поделив очки дома с «Интернасионалем» 2:2 и на выезде с «Сан-Паулу» — 1:1.

Выездные встречи не особо хорошо даются «Коринтиансу» в первенстве в последнее время, ведь клуб выиграл только раз за минувшие восемь игр при трех мировых и четырех фиаско.

В шести последних очных поединках этих клубов трижды победитель не был определен, дважды сильнее были «всемогущие» и только раз виктория была на стороне «кроликов».

Прогноз и ставка на «Америка Минейро» — «Коринтианс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 2.65.

На викторию «Коринтианса» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.05.

В данном поединке многое указывает на ничью, ведь в последнее время эти клубы часто делили очки со своими оппонентами, да и между собой они часто расписывают мировые в минувшие годы.