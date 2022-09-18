«Монако» сыграет на выезде против «Реймса» в рамках восьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 14:00 мск. «Реймс» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1 после семи сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.

С одной стороны, может показаться, что все плохо, но тут есть один интересный момент.

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У «Реймса» уже была серия из четырех матчей без поражений. Просто на этом отрезке команда Оскара Гарсии трижды сыграла вничью, в том числе с мощными «Лионом» и «Лансом».

Календарь и таблица Лиги 1

В общем, несмотря на положение, «Реймс» никак нельзя назвать слабой командой. Как раз наоборот, против такого соперника вообще нельзя расслабляться.

«Реймс» до сих пор забивал в каждом домашнем матче.

«Монако»

«Монако» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в семи турах 11 очков.

Ранее на этой неделе клуб из княжества провалил домашний матч Лиги Европы против «Ференцвароша». Команда Станислава Черчесова выиграла на Лазурном берегу со счетом 1:0.

Если же судить о качестве игры, то тут можно сказать, что «Монако» показал просто кошмарный футбол.

Что-то подобное можно было наблюдать в провальной игре с «Труа» (2:4), но при этом стоит признать, что у «Монако» в этом сезоне хватает уже и классных матчей.

Например, гостевая ничья с «Пари Сен-Жермен» и победы над «Ниццей» и «Лионом». Похоже, все дело в настрое.

«Монако» еще ни разу не проигрывал на выезде в текущем чемпионате Франции.

Прогноз и ставка

На «Реймс» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Монако» — за 2.20.

В прошлом сезоне «Монако» ни разу не выиграл у «Реймса». Более того, на своем поле монегаски уступили этому сопернику.

И в предстоящем матче у команды Александра Головина, скорее всего, тоже будут проблемы. «Реймс» не случайно отобрал очки у «Лиона» и «Ланса».

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.99.