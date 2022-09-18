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    «Монако» потеряет очки на поле «Реймса»?

    «Реймс» — «Монако». Прогноз (к. 1.99) и ставки на чемпионат Франции 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Монако»
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    «Монако» еще ни разу не проигрывал на выезде в текущем чемпионате Франции
    «Монако» сыграет на выезде против «Реймса» в рамках восьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 14:00 мск. «Реймс» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Сентября 2022 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 14:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Реймс»

    «Реймс» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1 после семи сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.

    С одной стороны, может показаться, что все плохо, но тут есть один интересный момент.

    Коэффициенты матча Реймс — Монако

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    У «Реймса» уже была серия из четырех матчей без поражений. Просто на этом отрезке команда Оскара Гарсии трижды сыграла вничью, в том числе с мощными «Лионом» и «Лансом».

    Календарь и таблица Лиги 1

    В общем, несмотря на положение, «Реймс» никак нельзя назвать слабой командой. Как раз наоборот, против такого соперника вообще нельзя расслабляться.

    «Реймс» до сих пор забивал в каждом домашнем матче.

    «Монако»

    «Монако» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в семи турах 11 очков.

    Ранее на этой неделе клуб из княжества провалил домашний матч Лиги Европы против «Ференцвароша». Команда Станислава Черчесова выиграла на Лазурном берегу со счетом 1:0.

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    • Если же судить о качестве игры, то тут можно сказать, что «Монако» показал просто кошмарный футбол.

    Что-то подобное можно было наблюдать в провальной игре с «Труа» (2:4), но при этом стоит признать, что у «Монако» в этом сезоне хватает уже и классных матчей.

    Например, гостевая ничья с «Пари Сен-Жермен» и победы над «Ниццей» и «Лионом». Похоже, все дело в настрое.

    «Монако» еще ни разу не проигрывал на выезде в текущем чемпионате Франции.

    Прогноз и ставка

    На «Реймс» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Монако» — за 2.20.

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    В прошлом сезоне «Монако» ни разу не выиграл у «Реймса». Более того, на своем поле монегаски уступили этому сопернику.

    И в предстоящем матче у команды Александра Головина, скорее всего, тоже будут проблемы. «Реймс» не случайно отобрал очки у «Лиона» и «Ланса».

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.99.

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    «Реймс» — «Монако»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. «Монако» потеряет очки на поле «Реймса»?
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