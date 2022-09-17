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    Продлит ли «Айнтрахт» выездную серию?

    «Штутгарт» — «Айнтрахт». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Бундеслига, 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Айнтрахт»
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    Даити Камада
    «Штутгарт» и «Айнтрахт» встретятся 17 сентября в рамках 7 тура чемпионата Германии. Поединок начнется в 16:30 мск на «Мерседес-Бенц Арене». «Штутгарт» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Сентября 2022 года
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  • Штутгарт
    •  Штутгарт 16:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Штутгарт»

    «Швабы» до сих пор без побед в этом сезоне. У них 5 ничьих и одно поражение. С отрицательной разницей голов -1 и с 5 баллами на счету хозяева занимают 14 место.

    Вничью команда играла в последних трех турах. «Штутгарт» разошелся миром с «Кельном» (0:0) и «Шальке» (1:1). В прошлом туре коллектив из одноименного города сумел набрать одно очко в матче с «Баварией», который завершился со счетом 2:2.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Айнтрахт Ф

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    Последнее поражение «Штутгарт» потерпел в конце августа, когда на своем поле встречался с «Фрайбургом». К слову, только 2 очка из 5 команда набрала в домашних стенах.

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    Травмированы Танги Кулибали, Николас Нарти и Лорин Ульрих. Красная карточка у Луки Пфайффера.

    «Айнтрахт»

    «Орлы» располагаются на 11 строчке таблицы, имея 8 набранных баллов после шести сыгранных туров.

    В последнем туре «Айнтрахт» потерпел свое второе поражение в турнире. Команда принимала «Вольфсбург» и уступила со счетом 0:1.

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    • Эта неудача обнулила последние успехи команды. Ранее «Айнтрахт» разгромил «Лейпциг» со счетом 4:0 и выиграл у «Вердера» с результатом 4:3. Отметим, что франкфуртцы пропускают больше, чем забивают. У них 11 забитых и 12 пропущенных.

    Кроме того, за этот отрезок гости провели 2 поединка в Лиге чемпионов, где проиграли «Спортингу» 0:3 и выиграли у «Марселя» 1:0.

    Прогноз и ставка

    На обе команды букмекеры дают большие котировки. На «Штутгарт» коэффициент составляет 2.34, а на победу «Айнтрахта» можно поставить за 3.00.

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    «Штутгарт» не выиграл ни одной встречи, поэтому несмотря на коэффициенты, фаворитом все же стоит считать «Айнтрахт», который выиграл последние два матча на выезде.

    Стоит обратить внимание на вариант с победой гостей при форе 0. Такой исход букмекеры дают за 2.15.

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    «Штутгарт» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Айнтрахт» выездную серию?
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