«Штутгарт» и «Айнтрахт» встретятся 17 сентября в рамках 7 тура чемпионата Германии. Поединок начнется в 16:30 мск на «Мерседес-Бенц Арене». «Штутгарт» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Швабы» до сих пор без побед в этом сезоне. У них 5 ничьих и одно поражение. С отрицательной разницей голов -1 и с 5 баллами на счету хозяева занимают 14 место.

Вничью команда играла в последних трех турах. «Штутгарт» разошелся миром с «Кельном» (0:0) и «Шальке» (1:1). В прошлом туре коллектив из одноименного города сумел набрать одно очко в матче с «Баварией», который завершился со счетом 2:2.

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Последнее поражение «Штутгарт» потерпел в конце августа, когда на своем поле встречался с «Фрайбургом». К слову, только 2 очка из 5 команда набрала в домашних стенах.

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«Айнтрахт»

«Орлы» располагаются на 11 строчке таблицы, имея 8 набранных баллов после шести сыгранных туров.

В последнем туре «Айнтрахт» потерпел свое второе поражение в турнире. Команда принимала «Вольфсбург» и уступила со счетом 0:1.

Эта неудача обнулила последние успехи команды. Ранее «Айнтрахт» разгромил «Лейпциг» со счетом 4:0 и выиграл у «Вердера» с результатом 4:3. Отметим, что франкфуртцы пропускают больше, чем забивают. У них 11 забитых и 12 пропущенных.

Кроме того, за этот отрезок гости провели 2 поединка в Лиге чемпионов, где проиграли «Спортингу» 0:3 и выиграли у «Марселя» 1:0.

Прогноз и ставка

На обе команды букмекеры дают большие котировки. На «Штутгарт» коэффициент составляет 2.34, а на победу «Айнтрахта» можно поставить за 3.00.

«Штутгарт» не выиграл ни одной встречи, поэтому несмотря на коэффициенты, фаворитом все же стоит считать «Айнтрахт», который выиграл последние два матча на выезде.

Стоит обратить внимание на вариант с победой гостей при форе 0. Такой исход букмекеры дают за 2.15.