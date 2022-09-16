«Коринтианс» сыграет на своем поле с «Флуминенсе» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Бразилии. Матч пройдет 16 сентяря, начало — в 02:00 мск. «Коринтианс» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коринтианс»

Первый матч между «Коринтианс» и «Флуминенсе» завершился вничью — 2:2.

И понятно, что в «Коринтианс» остались довольны этим результатом. А тем более с учетом того, что команде Витора Перейры пришлось дважды по ходу матча отыгрываться.

Беспроигрышная серия «Коринтианс» составляет уже четыре матча. Но на самом деле акцент надо делать, в первую очередь, на том, что «народная команда» одержала лишь две победы в десяти предыдущих матчах.

Правда, «Коринтианс», как правило, неплохо играет на своем поле. Здесь у них только два поражения в этом сезоне.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» после первой встречи с «Коринтианс» успел провести три матча, в которых одержал одну победу.

В минувшее воскресенье команда Фернандо Диниса выиграла на своем поле у «Форталезы» (2:1).

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Перед этим была ничья с лидером бразильской Серии А «Палмейрас» и поражение от «Атлетико Паранаэнсе».

«Флуминенсе» потерпел лишь три поражения в 15-ти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Коринтианс» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу «Флуминенсе» — тоже за 3.22.

Вполне вероятно, что предстоящий матч тоже завершится вничью, а судьба путевки в финал решится в серии пенальти.

Ставка — ничья в основное время + обе команды забьют за 4.60.