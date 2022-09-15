«Фламенго» сыграет на своем поле против «Сан-Паулу» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Бразилии. Матч пройдет 15 сентября в Рио-де-Жанейро, начало — в 03:45 мск. «Фламенго» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

В конце августа «Фламенго» уверенно выиграл у «Сан-Паулу» в первом полуфинальном матче — 3:1.

Ключевым может стать третий гол «Фламенго» в той игре. При счете 2:1 Эвертон поразил ворота «Сан-Паулу» за несколько минут до финального свистка. Теперь сопернику придется отыгрывать разницу в два мяча.

Беспроигрышная серия «Фламенго» составляет уже 18 матчей . При этом в 14-ти случаях команда Доривала Жуниора выиграла.

«Фламенго» выиграл десять из 12-ти предыдущих матчей на своем поле, при этом не потерпев ни одного поражения и забив 33 мяча.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» тем временем забуксовал после поражения от «Фламенго». В следующих пяти матчах команда Рожерио Сени одержала лишь одну победу.

Правда, эта победа стала знаковой. «Сан-Паулу» выиграл на своем поле у «Атлетико Гояненсе» и вышел в финал Южноамериканского кубка.

В начале сентября «Сан-Паулу» сыграл вничью с «Куябой», а в недавнем матче поделил очки с «Коринтианс».

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«Сан-Паулу» одержал лишь одну победу в семи предыдущих матчах на выезде. На этом отрезке команда пропускала хотя бы один гол в каждой игре.

Прогноз и ставка

На «Фламенго» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Сан-Паулу» — за 5.80.

«Фламенго» — это все-таки другая весовая категория. И это, к слову, может подтвердить в том числе статистика. Клуб из Рио-де-Жанейро выиграл пять предыдущих матчей против «Сан-Паулу». Ближайший вряд ли станет исключением.

Ставка — победа «Фламенго» с форой (-1,0) за 2.01.