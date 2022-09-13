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    Совершит ли «Динамо» блицкриг?

    «Динамо» — «Ахмат». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Кубок России, 13 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Ахмат»
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    Федор Смолов
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 17:30 мск. «Динамо» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 13 Сентября 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 17:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Динамо»

    В стартовом туре Кубка России динамовцы провалились. Москвичи проиграли «Ростову» со счетом 2:0.

    В РПЛ «Динамо» также выступает неровно. Стабильности команде Славиши Йокановича явно недостает.

    Минувший тур также сложился для команды неудачно. На выезде «Динамо» уступило крепкому «Сочи» (2:1).

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    Йоканович наверняка не обойдется без привычной кадровой ротации. Свой шанс проявить себя с первых минут вновь может получить Федор Смолов.

    «Ахмат»

    Грозненский клуб в Кубке стартовал более чем убедительно. Дома «Ахмат» уверенно одолел «Оренбург» (3:1).

    Правда, в РПЛ грозненцы пока не могут подняться выше экватора турнирной таблицы. «Ахмат» не блещет стабильностью результатов.

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    • В чемпионате неплохо проявляет себя Мохамед Конате. Форвард из Буркина-Фасо забил уже 3 мяча.

    В этом поединке «Ахмат» наверняка будет иметь шансы у ворот соперника. Грозненцы могут знатно пошуметь в Кубке России.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Ахмата» — за 4.40.

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    «Динамо» постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

    «Ахмат» многовато пропускает в свои ворота.

    «Динамо» играет дома, и наверняка рассчитывает на быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» в 1 тайме с коэффициентом 2.55.

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    «Динамо» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 13.09.2022. Прогнозы на футбол. Совершит ли «Динамо» блицкриг?
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