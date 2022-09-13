«Динамо»
В стартовом туре Кубка России динамовцы провалились. Москвичи проиграли «Ростову» со счетом 2:0.
В РПЛ «Динамо» также выступает неровно. Стабильности команде Славиши Йокановича явно недостает.
Минувший тур также сложился для команды неудачно. На выезде «Динамо» уступило крепкому «Сочи» (2:1).
Йоканович наверняка не обойдется без привычной кадровой ротации. Свой шанс проявить себя с первых минут вновь может получить Федор Смолов.
«Ахмат»
Грозненский клуб в Кубке стартовал более чем убедительно. Дома «Ахмат» уверенно одолел «Оренбург» (3:1).
Правда, в РПЛ грозненцы пока не могут подняться выше экватора турнирной таблицы. «Ахмат» не блещет стабильностью результатов.
В чемпионате неплохо проявляет себя Мохамед Конате. Форвард из Буркина-Фасо забил уже 3 мяча.
В этом поединке «Ахмат» наверняка будет иметь шансы у ворот соперника. Грозненцы могут знатно пошуметь в Кубке России.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Ахмата» — за 4.40.
«Динамо» постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля.
«Ахмат»
«Динамо» играет дома, и наверняка рассчитывает на быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» в 1 тайме с коэффициентом 2.55.