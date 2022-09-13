«Динамо» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 17:30 мск. «Динамо» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

В стартовом туре Кубка России динамовцы провалились. Москвичи проиграли «Ростову» со счетом 2:0.

В РПЛ «Динамо» также выступает неровно. Стабильности команде Славиши Йокановича явно недостает.

Минувший тур также сложился для команды неудачно. На выезде «Динамо» уступило крепкому «Сочи» (2:1).

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Йоканович наверняка не обойдется без привычной кадровой ротации. Свой шанс проявить себя с первых минут вновь может получить Федор Смолов.

«Ахмат»

Грозненский клуб в Кубке стартовал более чем убедительно. Дома «Ахмат» уверенно одолел «Оренбург» (3:1).

Правда, в РПЛ грозненцы пока не могут подняться выше экватора турнирной таблицы. «Ахмат» не блещет стабильностью результатов.

В чемпионате неплохо проявляет себя Мохамед Конате. Форвард из Буркина-Фасо забил уже 3 мяча.

В этом поединке «Ахмат» наверняка будет иметь шансы у ворот соперника. Грозненцы могут знатно пошуметь в Кубке России.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Ахмата» — за 4.40.

«Динамо» постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

«Ахмат» многовато пропускает в свои ворота .

«Динамо» играет дома, и наверняка рассчитывает на быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» в 1 тайме с коэффициентом 2.55.