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    РФШ сразу сметет юрмальчан

    РФШ — «Спартакс». Прогноз, ставка (к. 2.68) на футбол, чемпионат Латвии, 12 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на РФШ — «Спартакс»
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    РФШ
    РФШ сыграет на своем поле с «Спартаксом» в рамках 28-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 16:30 мск. РФШ — «Спартакс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 12 Сентября 2022 года
    РФШ
  • Рига
    •  РФШ 16:30 Спартак Юрмала Спартак Юрмала
  • Юрмала
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    РФШ

    РФШ проводит не самый лучший свой сезон. Команда занимает лишь 3 место в таблице.

    РФШ забивает много и регулярно. В 27 матчах игроки команды настреляли уже 62 гола.

    В минувшем туре команда добыла один пункт. РФШ расписал мировую с земляками из «Риги» (1:1). После того команда еще и добыла героическую ничью во Флоренции (1:1) в рамках Лиги конференций.

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    РФШ исторически успешно играет со «Спартаксом». Из пяти последних поединков команда выиграла четырежды при одном паритете.

    «Спартакс»

    На текущий момент «Спартакс» является отчаянным борцом за выживание. Команда находится на предпоследнем 9 месте в турнирной таблице.

    «Спартакс» слабовато выглядит в атаке. В 27 поединках забито всего 24 мяча в ворота соперников.

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  • 09/09/2022

    • В минувшем туре чемпионата Латвии команда не сумела разжиться очками. «Спартакс» дома уступил «Тукумсу 2000» (1:3).

    В этом поединке «Спартакс» наверняка будет действовать вторым номером. Хотя и обороняется команда не лучшим образом (55 пропущенных мячей).

    Прогноз и ставка

    На победу РФШ в этом матче можно поставить за 1.12, ничью букмекеры предлагают взять за 7.80, а победу «Спартакса» — за 16.00.

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    РФШ еще не потерял шансов на чемпионство.

    «Спартакс» имеет проблемы с результативностью.

    Хозяева смотрятся сильнее, и наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Фора РФШ -1.5 в 1 тайме с коэффициентом 2.68.

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    РФШ — «Спартакс»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 12.09.2022. Прогнозы на футбол. РФШ сразу сметет юрмальчан
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