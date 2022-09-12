РФШ сыграет на своем поле с «Спартаксом» в рамках 28-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 16:30 мск. РФШ — «Спартакс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

РФШ

РФШ проводит не самый лучший свой сезон. Команда занимает лишь 3 место в таблице.

РФШ забивает много и регулярно. В 27 матчах игроки команды настреляли уже 62 гола.

В минувшем туре команда добыла один пункт. РФШ расписал мировую с земляками из «Риги» (1:1). После того команда еще и добыла героическую ничью во Флоренции (1:1) в рамках Лиги конференций.

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РФШ исторически успешно играет со «Спартаксом». Из пяти последних поединков команда выиграла четырежды при одном паритете.

«Спартакс»

На текущий момент «Спартакс» является отчаянным борцом за выживание. Команда находится на предпоследнем 9 месте в турнирной таблице.

«Спартакс» слабовато выглядит в атаке. В 27 поединках забито всего 24 мяча в ворота соперников.

В минувшем туре чемпионата Латвии команда не сумела разжиться очками. «Спартакс» дома уступил «Тукумсу 2000» (1:3).

В этом поединке «Спартакс» наверняка будет действовать вторым номером. Хотя и обороняется команда не лучшим образом (55 пропущенных мячей).

Прогноз и ставка

На победу РФШ в этом матче можно поставить за 1.12, ничью букмекеры предлагают взять за 7.80, а победу «Спартакса» — за 16.00.

РФШ еще не потерял шансов на чемпионство .

«Спартакс» имеет проблемы с результативностью.

Хозяева смотрятся сильнее, и наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Фора РФШ -1.5 в 1 тайме с коэффициентом 2.68.