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    «Балтика» заберет 3 очка но пропустит в свои ворота

    «Балтика» — «Динамо Махачкала». Прогноз, ставка (к. 3.70) на футбол, Первая Лига России, 12 сентября 2022 года

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    Фрагмент матча
    «Балтика» на своем поле сыграет против «Динамо Махачкалы» в рамках 9-го тура Первой Лиги России. Матч состоится 12 сентября, начало — 21:00 (мск). «Балтика» — «Динамо Махачкала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ — Первая лига 12 Сентября 2022 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 21:00 Динамо-Махачкала Динамо-Махачкала
  • Махачкала
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    «Балтика»

    Калининградская команда после 8-ми сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице Первой Лиги России набрав 15 очков, столько же баллов имеет расположившееся выше «Алания».

    Два тура назад «Балтика» ездила в гости к «СКА-Хабаровску» и дважды обменявшись голами соперники не смогли определить сильнейшего завершив поединок ничьей со счетом 2:2.

    А после этого в двух турах подряд калининградцы смогли вырвать победы с такими оппонентами как «Краснодар-2», обыграв их со счетом 2:1 на своем поле и в выездном матче уверенно переиграли «Акрон» со счетом 1:3.

    Прогнозы на ФНЛ

    Дисквалифицированных и травмированных игроков в составе этой команды нет.

    «Динамо Махачкала»

    «Синие» не слишком далеко ушли от нынешнего соперника и имеют в своем активе 13 очков после 8-ми игр и занимают при этом 7-е место в турнирной таблице.

    «Динамо Махачкала» в последних четырех турах лишь в одном матче смогли забрать 3 очка, переиграв на выезде «Краснодар-2» с минимальным счетом 0:1.

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    • А в других встречах «синие» делили баллы проводя ничейные поединки с такими соперниками как «Акрон» со счетом 1:1, «СКА-Хабаровск» со счетом 0:0 и «Арсенал Тула» со счетом 1:1.

    Этот коллектив так же не имеет травмированных и дисквалифицированных футболистов. Это будет первая очная встреча между нынешними соперниками.

    Прогноз и ставка

    На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Динамо Махачкалы» — за 5.20.

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    Прогноз — «Балтика» конечно же не потеряет очки в этом матче и сможет одержать домашнюю победу, но «Динамо Махачкала» так же находится в хорошей форме и точно сможет забить в ворота соперника.

    Ставка — «Балтика» победит и обе команды забьют за 3.70.

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    «Балтика» — «Динамо Махачкала»: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 12.09.2022. Прогнозы на футбол. «Балтика» заберет 3 очка но пропустит в свои ворота
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