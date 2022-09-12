«Балтика» на своем поле сыграет против «Динамо Махачкалы» в рамках 9-го тура Первой Лиги России. Матч состоится 12 сентября, начало — 21:00 (мск). «Балтика» — «Динамо Махачкала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

Калининградская команда после 8-ми сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице Первой Лиги России набрав 15 очков, столько же баллов имеет расположившееся выше «Алания».

Два тура назад «Балтика» ездила в гости к «СКА-Хабаровску» и дважды обменявшись голами соперники не смогли определить сильнейшего завершив поединок ничьей со счетом 2:2.

А после этого в двух турах подряд калининградцы смогли вырвать победы с такими оппонентами как «Краснодар-2», обыграв их со счетом 2:1 на своем поле и в выездном матче уверенно переиграли «Акрон» со счетом 1:3.

Прогнозы на ФНЛ

Дисквалифицированных и травмированных игроков в составе этой команды нет.

«Динамо Махачкала»

«Синие» не слишком далеко ушли от нынешнего соперника и имеют в своем активе 13 очков после 8-ми игр и занимают при этом 7-е место в турнирной таблице.

«Динамо Махачкала» в последних четырех турах лишь в одном матче смогли забрать 3 очка, переиграв на выезде «Краснодар-2» с минимальным счетом 0:1.

А в других встречах «синие» делили баллы проводя ничейные поединки с такими соперниками как «Акрон» со счетом 1:1, «СКА-Хабаровск» со счетом 0:0 и «Арсенал Тула» со счетом 1:1.

Этот коллектив так же не имеет травмированных и дисквалифицированных футболистов. Это будет первая очная встреча между нынешними соперниками.

Прогноз и ставка

На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Динамо Махачкалы» — за 5.20.

Прогноз — «Балтика» конечно же не потеряет очки в этом матче и сможет одержать домашнюю победу, но «Динамо Махачкала» так же находится в хорошей форме и точно сможет забить в ворота соперника.

Ставка — «Балтика» победит и обе команды забьют за 3.70.