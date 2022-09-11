«Монако» на своем поле сыграет против «Лиона» в рамках 7-го тура Лиги 1. Матч состоится 11 сентября, начало — 21:45 (мск). «Монако» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

У «Монако» начало сезона выдалось куда менее приятным. Во-первых, гости не прошли в групповой этап Лиги чемпионов, уступив дорогу ПСВ.

В чемпионате монегаски начали с победы над «Страсбургом» (2:1), но на этом успехи прервались. Далее была ничья с «Ренном» (1:1) и крупное поражение дома от «Ланса» (1:4).

Коэффициенты матча Монако — Лион 1X2Новым игрокам 2.503.602.70Фрибет$40

Определенным успехом можно назвать гостевую ничью с ПСЖ (1:1), хотя затем клуб уступил дома «Труа» (2:4). И все же, в прошлом туре он обыграл «Ниццу» (1:0).

Все прогнозы на Лигу 1

В таблице «Монако» занимает 10 место. После 6 туров коллектив, который на этой неделе обыграл «Црвену Звезду» (1:0) в Лиге Европы, имеет 8 набранных очков.

«Лион»

«Лион» в прошлом сезоне в очередной раз разочаровал своих болельщиков, оставив их без еврокубков. Команда финишировала восьмой, отстав от заветной позиции на пять баллов.

В текущем же первенстве «Лион» настроен исправиться за неудачу прошлого сезона. Он летом сделали ряд качественных приобретений, что сразу же сказалось на результатах команды.

Ведь за пять первых проведенных игр первенства «львы» еще не знали горечи поражений, раз сыграв вничью и добыв четыре виктории, забив за этот период аж 14 мячей при всего четырех пропущенных.

И все же, в прошлом поединке Лиги 1 коллектив впервые проиграл, на выезде уступив «Лорьяну» (1:3).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех гостей оценивается в 2,62, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.