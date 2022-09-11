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    Продолжит ли «Монако» свой подъем?

    «Монако» — «Лион». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Лион»
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    «Монако» выиграл два последних матча
    «Монако» на своем поле сыграет против «Лиона» в рамках 7-го тура Лиги 1. Матч состоится 11 сентября, начало — 21:45 (мск). «Монако» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Сентября 2022 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 21:45 Лион Лион
  • Лион
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    «Монако»

    У «Монако» начало сезона выдалось куда менее приятным. Во-первых, гости не прошли в групповой этап Лиги чемпионов, уступив дорогу ПСВ.

    В чемпионате монегаски начали с победы над «Страсбургом» (2:1), но на этом успехи прервались. Далее была ничья с «Ренном» (1:1) и крупное поражение дома от «Ланса» (1:4).

    Коэффициенты матча Монако — Лион

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    Определенным успехом можно назвать гостевую ничью с ПСЖ (1:1), хотя затем клуб уступил дома «Труа» (2:4). И все же, в прошлом туре он обыграл «Ниццу» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В таблице «Монако» занимает 10 место. После 6 туров коллектив, который на этой неделе обыграл «Црвену Звезду» (1:0) в Лиге Европы, имеет 8 набранных очков.

    «Лион»

    «Лион» в прошлом сезоне в очередной раз разочаровал своих болельщиков, оставив их без еврокубков. Команда финишировала восьмой, отстав от заветной позиции на пять баллов.

    В текущем же первенстве «Лион» настроен исправиться за неудачу прошлого сезона. Он летом сделали ряд качественных приобретений, что сразу же сказалось на результатах команды.

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    • Ведь за пять первых проведенных игр первенства «львы» еще не знали горечи поражений, раз сыграв вничью и добыв четыре виктории, забив за этот период аж 14 мячей при всего четырех пропущенных.

    И все же, в прошлом поединке Лиги 1 коллектив впервые проиграл, на выезде уступив «Лорьяну» (1:3).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех гостей оценивается в 2,62, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.

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    «Монако» — «Лион»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Монако» свой подъем?
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