В четверг, 8 сентября «Балкани» на своём поле примет «Клуж» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета G стартует в 19:45 (мск). «Балкани» — «Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балкани»

«Балкани» — чемпион Косово. Клуб начинал евросезон 2022/2023 в Лиге чемпионов. В 1-м отборочном раунде команда уступила литовскому чемпиону «Жильгирису» лишь в дополнительное время (1:2).

После этого поражения клуб перебрался в Лигу конференций. Во 2-й стадии квалификации «Балкани» буквально уничтожила «Ла Фиориту» из Сан-Марино (4:0 — в гостях и 6:0 — дома).

В 3-м квалификационном раунде косовары были на грани вылета. «Балкани» обменялись победами с «Клаксвиком» (3:2 — победа дома и 1:2 — поражение в гостях). Судьбу путевки решила серия пенальти. Футболисты «Балкани» оказались точнее со счётом 4:3.

Все прогнозы на Лигу конференций

В заключительной стадии отбора «Балкани» обыграли македонский «Шкупи» (2:1 — победа в гостях и 1:0 — победа дома). Таким образом команда из Косово вышла в групповой этап Лиги конференций.

«Клуж»

«Клуж» — чемпион Румынии. Потерпел сенсационное поражение в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов от ереванского «Пюника» (2:2 — общий счёт двухматчевой дуэли, 3:4 — поражение в серии пенальти).

Дальше — участие в Лиге конференций. 2-й раунд. «Клуж» со счётом 4:1 вынес чемпиона Андорры «Интер Эскальдес».

В 3-й стадии квалификации была битва с чемпионом Белоруссии — «Шахтёром». Эту дуэль «железнодорожники» выиграли с минимальным перевесом (0:0 — ничья в гостях и 1:0 — победа дома).

В раунде плей-офф чемпион Румынии смог переиграть лучшую команду Словении — «Марибор» с аналогичным счётом, как и солигорский «Шахтёр».

Прогноз и ставка

В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Балкани» в этом матче можно поставить за 3.40, ничью оценивают в 3.34, а на успех «Клужа» — за 2.12.

Чемпион Румынии фаворит пары. Но как показывает практика, ЧФР может оступиться. И все же рискнем сделать ставку в пользу «Клужа».

Наши прогноз и ставка — победа ЧФР «Клужа» с коэффициентом 2.12.