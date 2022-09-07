«Атлетико Минейро» сыграет на своем поле с «Ред Булл Брагантино» в рамках 26-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 23:00 мск. «Атлетико Минейро» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Минейро»

Эта команда находится на 7 месте в таблице чемпионата Бразилии. В 25 матчах игроки «Атлетико Минейро» забили лишь 33 мяча.

В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. На выезде был обыгран «Атлетико Гойаненсе» (0:2).

При этом «Атлетико Минейро» еще имеет все шансы подняться поближе к лидерам. Вот только оборона не радует надежностью: 28 пропущенных мячей.

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«Атлетико Минейро» традиционно успешно противостоит «Брагантино». Из пяти последних очных поединков выиграно два при одном поражении.

«Ред Булл Брагантино»

В чемпионате эта команда выступает не столь успешно. Нынешнее 10 место не устраивает.

Да и оборона команды не радует своей монолитностью. В 25 матчах пропущено уже 32 гола.

В предыдущем туре «Ред Булл Брагантино» добыл один пункт. Дома команда не дала себя обыграть лидеру «Палмейрасу» (2:2).

«Быки» давненько не знают вкуса побед. Последняя виктория зафиксирована еще месяц назад.

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико Минейро» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Ред Булл Брагантино» — за 5.50.

«Атлетико Минейро» намерен улучшить свое турнирное положение .

«Ред Булл Брагантино» давно не побеждал.

«Атлетико Минейро» по игре смотрится в разы монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико Минейро» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.