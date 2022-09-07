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    «Атлетико Минейро» будет торопиться

    «Атлетико Минейро» — «Ред Булл Брагантино». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Бразилии, 7 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Ред Булл Брагантино»
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    «Атлетико Минейро» сыграет на своем поле с «Ред Булл Брагантино» в рамках 26-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 23:00 мск. «Атлетико Минейро» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 07 Сентября 2022 года
    Атлетико Минейро
  • Белу-Оризонти
    •  Атлетико Минейро 23:00 Брагантино Брагантино
  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Минейро»

    Эта команда находится на 7 месте в таблице чемпионата Бразилии. В 25 матчах игроки «Атлетико Минейро» забили лишь 33 мяча.

    В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. На выезде был обыгран «Атлетико Гойаненсе» (0:2).

    При этом «Атлетико Минейро» еще имеет все шансы подняться поближе к лидерам. Вот только оборона не радует надежностью: 28 пропущенных мячей.

    Все прогнозы на футбол

    «Атлетико Минейро» традиционно успешно противостоит «Брагантино». Из пяти последних очных поединков выиграно два при одном поражении.

    «Ред Булл Брагантино»

    В чемпионате эта команда выступает не столь успешно. Нынешнее 10 место не устраивает.

    Да и оборона команды не радует своей монолитностью. В 25 матчах пропущено уже 32 гола.

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    • В предыдущем туре «Ред Булл Брагантино» добыл один пункт. Дома команда не дала себя обыграть лидеру «Палмейрасу» (2:2).

    «Быки» давненько не знают вкуса побед. Последняя виктория зафиксирована еще месяц назад.

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико Минейро» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Ред Булл Брагантино» — за 5.50.

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    «Атлетико Минейро» намерен улучшить свое турнирное положение.

    «Ред Булл Брагантино» давно не побеждал.

    «Атлетико Минейро» по игре смотрится в разы монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико Минейро» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.

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    «Атлетико Минейро» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико Минейро» будет торопиться
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