КАМАЗ сыграет на своем поле против калининградской «Балтики» в рамках восьмого тура Первой лиги. Матч пройдет 4 сентября в Набережных Челнах, начало — в 17:00 мск. КАМАЗ — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

КАМАЗ единолично возглавляет турнирную таблицу Первой лиги после семи сыгранных матчей, в которых набрал 14 очков.

Клуб из Набережных Челнов стал главным открытием стартового отрезка, никто не мог предположить, что осень он будет встречать в статусе лидера.

В прошлом туре КАМАЗ сыграл на выезде вничью с казанским «Рубином» — 1:1. Команда Владимира Клонцака ушла от поражения на 93-й минуте благодаря точному удару Амира Мохаммада.

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В трех предыдущих матчах на своем поле КАМАЗ одержал две победы и один раз сыграл вничью, забив при этом восемь мячей.

«Балтика»

«Балтика» тем временем находится на второй строчке, набрав в семи матчах 14 очков.

Беспроигрышная серия калининградского клуба составляет уже шесть матчей. На этом отрезке у него четыре победы и две ничьи.

В конце августа команда Сергея Игнашевича выиграла у «Краснодара-2» и «Акрона».

«Балтика» выиграла лишь один из четырех матчей на выезде в текущем сезоне. При этом в каждой гостевой игре она пропускала хотя бы один гол.

Прогноз и ставка

На КАМАЗ в этом матче можно поставить за 2.97, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Балтики» — за 2.26.

В прошлом сезоне «Балтика» выиграла в Набережных Челнах со счетом 1:0, а встреча этих команда в Калининграде завершилась вничью — 0:0.

На этот раз должно быть не так скучно. Обе команды регулярно забивают, поэтому болельщики могут рассчитывать на результативный футбол в предстоящем матче.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.19.