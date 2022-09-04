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    КАМАЗ задавит команду Игнашевича?

    КАМАЗ — «Балтика». Прогноз (к. 2.19) и ставки на Первую лигу 4 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Балтика»
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    КАМАЗ еще ни разу не проигрывал в новом сезоне Первой лиги
    КАМАЗ сыграет на своем поле против калининградской «Балтики» в рамках восьмого тура Первой лиги. Матч пройдет 4 сентября в Набережных Челнах, начало — в 17:00 мск. КАМАЗ — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 04 Сентября 2022 года
    КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •  КамАЗ 17:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    КАМАЗ

    КАМАЗ единолично возглавляет турнирную таблицу Первой лиги после семи сыгранных матчей, в которых набрал 14 очков.

    Клуб из Набережных Челнов стал главным открытием стартового отрезка, никто не мог предположить, что осень он будет встречать в статусе лидера.

    В прошлом туре КАМАЗ сыграл на выезде вничью с казанским «Рубином» — 1:1. Команда Владимира Клонцака ушла от поражения на 93-й минуте благодаря точному удару Амира Мохаммада.

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    В трех предыдущих матчах на своем поле КАМАЗ одержал две победы и один раз сыграл вничью, забив при этом восемь мячей.

    «Балтика»

    «Балтика» тем временем находится на второй строчке, набрав в семи матчах 14 очков.

    Беспроигрышная серия калининградского клуба составляет уже шесть матчей. На этом отрезке у него четыре победы и две ничьи.

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  • 26/08/2022

    • В конце августа команда Сергея Игнашевича выиграла у «Краснодара-2» и «Акрона».

    «Балтика» выиграла лишь один из четырех матчей на выезде в текущем сезоне. При этом в каждой гостевой игре она пропускала хотя бы один гол.

    Прогноз и ставка

    На КАМАЗ в этом матче можно поставить за 2.97, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Балтики» — за 2.26.

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    В прошлом сезоне «Балтика» выиграла в Набережных Челнах со счетом 1:0, а встреча этих команда в Калининграде завершилась вничью — 0:0.

    На этот раз должно быть не так скучно. Обе команды регулярно забивают, поэтому болельщики могут рассчитывать на результативный футбол в предстоящем матче.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.19.

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    КАМАЗ — «Балтика»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. КАМАЗ задавит команду Игнашевича?
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