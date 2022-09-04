«Динамо» Махачкала
Махачкалинцы уже вовсю обтерлись в первой лиге. Динамовцы сенсационно подпирают группу лидеров.
«Динамо» Махачкала на текущий момент находится на 5 месте. Причем в 7 матчах команда пропустила лишь 4 мяча.
Минувший тур динамовцы провели продуктивно. На выезде минимально были обыграны молодые краснодарцы.
«Динамо» Махачкала наверняка будет активно атаковать. Тем более, соперник выглядит откровенно убого.
«Акрон»
Тольяттинцы провалили старт сезона. 4 очка в 7 матчах — явно не того ожидали от амбициозного клуба.
«Акрон» имеет заметные проблемы с реализацией. В 7 матчах команда смогла отличиться лишь пятью голами.
В предыдущем туре «Акрон» снова разочаровал. Дома тольяттинцы по всем статьям уступили «Балтике» (1:3).
В этом поединке «Акрон» наверняка постарается разжиться хотя бы ничьей. После двух поражений подряд нужно срочно что-то менять.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Махачкала в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Акрона» — за 4.40.
«Динамо» Махачкала
Махачкалинцы сейчас смотрятся сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Махачкала во 2 тайме с коэффициентом 2.17.