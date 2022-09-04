«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинцы уже вовсю обтерлись в первой лиге. Динамовцы сенсационно подпирают группу лидеров.

«Динамо» Махачкала на текущий момент находится на 5 месте. Причем в 7 матчах команда пропустила лишь 4 мяча.

Минувший тур динамовцы провели продуктивно. На выезде минимально были обыграны молодые краснодарцы.

Прогнозы на ФНЛ

«Динамо» Махачкала наверняка будет активно атаковать. Тем более, соперник выглядит откровенно убого.

«Акрон»

Тольяттинцы провалили старт сезона. 4 очка в 7 матчах — явно не того ожидали от амбициозного клуба.

«Акрон» имеет заметные проблемы с реализацией. В 7 матчах команда смогла отличиться лишь пятью голами.

В предыдущем туре «Акрон» снова разочаровал. Дома тольяттинцы по всем статьям уступили «Балтике» (1:3).

В этом поединке «Акрон» наверняка постарается разжиться хотя бы ничьей. После двух поражений подряд нужно срочно что-то менять.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Махачкала в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Акрона» — за 4.40.

«Динамо» Махачкала в последних матчах выглядит мощно . «Акрон» многовато пропускает.

Махачкалинцы сейчас смотрятся сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Махачкала во 2 тайме с коэффициентом 2.17.