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    «Лацио» и «Наполи» выдадут голевое шоу

    «Лацио» — «Наполи». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Серия А, 3 сентября 2022 года

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    «Лацио» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Сентября 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 21:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Лацио»

    «Лацио» наверняка будет бороться за высокие места. Правда, пока римляне оккупировали лишь 6 строчку в таблице.

    В 4 турах команда добыла 8 очков. Римляне по два раза победили и сыграли вничью.

    Коэффициенты матча Лацио — Наполи

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    Минувший тур не принес команде положительных эмоций. На выезде «Лацио» расписал мировую с «Сампдорией» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    «Лацио» традиционно неудачно противостоит «Наполиу». Из пяти последних очных встреч добыто римляне выиграли лишь раз при четырех поражениях.

    «Наполи»

    «Наполи» начал чемпионат на приличном уровне. Команда набрала 8 очков и занимает 3 место в таблице.

    У неаполитанцев лучшая атака в лиге. В 4 матчах забито уже 10 мячей, три из которых на счету Хвичи Кварацхелии.

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    • В минувшем туре «Наполи» потерял важнейшие очки. Дома неаполитанцы не смогли одолеть «Лечче» (1:1).

    К слову, «Наполи» не выиграл два своих последних матча. Пора бы возвращаться на победную дорожку?!

    Прогноз и ставка

    На победу «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Лацио» — за 2.90.

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    «Лацио» традиционно неудачно играет с «Наполи».

    Неаполитанцы наверняка будут активно атаковать.

    Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.75.

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    «Лацио» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» и «Наполи» выдадут голевое шоу
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