«Лацио»
«Лацио» наверняка будет бороться за высокие места. Правда, пока римляне оккупировали лишь 6 строчку в таблице.
В 4 турах команда добыла 8 очков. Римляне по два раза победили и сыграли вничью.
Коэффициенты матча Лацио — Наполи
Минувший тур не принес команде положительных эмоций. На выезде «Лацио» расписал мировую с «Сампдорией» (1:1).
«Лацио» традиционно неудачно противостоит «Наполиу». Из пяти последних очных встреч добыто римляне выиграли лишь раз при четырех поражениях.
«Наполи»
«Наполи» начал чемпионат на приличном уровне. Команда набрала 8 очков и занимает 3 место в таблице.
У неаполитанцев лучшая атака в лиге. В 4 матчах забито уже 10 мячей, три из которых на счету Хвичи Кварацхелии.
В минувшем туре «Наполи» потерял важнейшие очки. Дома неаполитанцы не смогли одолеть «Лечче» (1:1).
К слову, «Наполи» не выиграл два своих последних матча. Пора бы возвращаться на победную дорожку?!
Прогноз и ставка
На победу «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Лацио» — за 2.90.
«Лацио» традиционно неудачно играет с «Наполи».
Неаполитанцы
Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.75.