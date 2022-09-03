«Лацио» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» наверняка будет бороться за высокие места. Правда, пока римляне оккупировали лишь 6 строчку в таблице.

В 4 турах команда добыла 8 очков. Римляне по два раза победили и сыграли вничью.

Коэффициенты матча Лацио — Наполи 1 2.85 X 3.55 2 2.35 Ставка

Минувший тур не принес команде положительных эмоций. На выезде «Лацио» расписал мировую с «Сампдорией» (1:1).

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«Лацио» традиционно неудачно противостоит «Наполиу». Из пяти последних очных встреч добыто римляне выиграли лишь раз при четырех поражениях.

«Наполи»

«Наполи» начал чемпионат на приличном уровне. Команда набрала 8 очков и занимает 3 место в таблице.

У неаполитанцев лучшая атака в лиге. В 4 матчах забито уже 10 мячей, три из которых на счету Хвичи Кварацхелии.

В минувшем туре «Наполи» потерял важнейшие очки. Дома неаполитанцы не смогли одолеть «Лечче» (1:1).

К слову, «Наполи» не выиграл два своих последних матча. Пора бы возвращаться на победную дорожку?!

Прогноз и ставка

На победу «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Лацио» — за 2.90.

«Лацио» традиционно неудачно играет с «Наполи».

Неаполитанцы наверняка будут активно атаковать .

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.75.