«Вулверхэмптон»
«Волки» в АПЛ стартовали неудачно. В трех матчах команда разжилась лишь одним зачетным баллом.
«Вулверхэмптон» пребывает на 18 месте в таблице. Причем забила команда всего один мяч.
Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Ньюкасл
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Вулверхэмптон» на выезде уступил «Тоттенхэму» (1:0).
На этой неделе коллектив вышел в третий раунд Кубка английской Лиги, победив на своем поле «Престон» (2:1), прервав безвыигрышную серию в шесть матчей во всех турнирах.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» начал чемпионат вполне прилично. «Сороки» в трех турах набрали пять очков и занимают шестое место.
Команда выглядит довольно монолитно. «Ньюкасл» наверняка настроен успешно выступить и в кубковых турнирах.
Минувший тур команда явно может записать себе в актив. Дома «сороки» не дали себя обыграть «Манчестер Сити» (3:3).
На этой неделе коллектив также сыграл в Кубке Лиги, во втором раунде которого переиграл на выезде «Транмер» (2:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.
Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — «Ньюкасл» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,50.