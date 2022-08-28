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    Останется ли «Ньюкасл» в топ-6?

    «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 3.50) и ставки на чемпионат Англии 28 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»
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    «Ньюкасл» занимает шестое место
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 16:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Августа 2022 года
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    «Вулверхэмптон»

    «Волки» в АПЛ стартовали неудачно. В трех матчах команда разжилась лишь одним зачетным баллом.

    «Вулверхэмптон» пребывает на 18 месте в таблице. Причем забила команда всего один мяч.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Ньюкасл

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Вулверхэмптон» на выезде уступил «Тоттенхэму» (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    На этой неделе коллектив вышел в третий раунд Кубка английской Лиги, победив на своем поле «Престон» (2:1), прервав безвыигрышную серию в шесть матчей во всех турнирах.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» начал чемпионат вполне прилично. «Сороки» в трех турах набрали пять очков и занимают шестое место.

    Команда выглядит довольно монолитно. «Ньюкасл» наверняка настроен успешно выступить и в кубковых турнирах.

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    • Минувший тур команда явно может записать себе в актив. Дома «сороки» не дали себя обыграть «Манчестер Сити» (3:3).

    На этой неделе коллектив также сыграл в Кубке Лиги, во втором раунде которого переиграл на выезде «Транмер» (2:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — «Ньюкасл» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,50.

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    «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. Останется ли «Ньюкасл» в топ-6?
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