«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 16:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Волки» в АПЛ стартовали неудачно. В трех матчах команда разжилась лишь одним зачетным баллом.

«Вулверхэмптон» пребывает на 18 месте в таблице. Причем забила команда всего один мяч.

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Ньюкасл 1 2.70 X 3.25 2 2.65 Ставка

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Вулверхэмптон» на выезде уступил «Тоттенхэму» (1:0).

Все прогнозы на АПЛ

На этой неделе коллектив вышел в третий раунд Кубка английской Лиги, победив на своем поле «Престон» (2:1), прервав безвыигрышную серию в шесть матчей во всех турнирах.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» начал чемпионат вполне прилично. «Сороки» в трех турах набрали пять очков и занимают шестое место.

Команда выглядит довольно монолитно. «Ньюкасл» наверняка настроен успешно выступить и в кубковых турнирах.

Минувший тур команда явно может записать себе в актив. Дома «сороки» не дали себя обыграть «Манчестер Сити» (3:3).

На этой неделе коллектив также сыграл в Кубке Лиги, во втором раунде которого переиграл на выезде «Транмер» (2:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — «Ньюкасл» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,50.