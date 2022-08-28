В воскресенье, 28 августа, в 3-м туре второго испанского дивизиона «Ибица» на своем поле сыграет против «Алавеса». Начало встречи запланировано на 23:00 по мск. «Ибица» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ибица»

«Ибица», которая в прошлом сезоне только поднялась в Сегунду, финишировала там на 15 месте в турнирной таблице среди 22 участников. Зону вылета она опередила на девять пунктов.

При подготовке к новому сезону островитяне провели пять товарищеских встреч, выиграв только один из них, один поединок они еще проиграли и расписали три мировые.

Новый же чемпионат команда начала очень плохо, проиграв обе игры. Сперва она дома уступила 0:2 «Гранаде», а затем на выезде была повержена «Понферрадиной» со счетом 1:2.

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Стоит отметить, что у «Ибицы» с учетом еще прошлого сезона пять фиаско подряд в рамках чемпионата страны.

«Алавес»

«Алавес» же по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Коллектив финишировал на последней строке, набрав всего лишь 31 балл в 38 проведенных поединках.

Летом «славные» провели неплохую подготовку, проведя аж семь спаррингов, проиграв только один из них, четыре поединка они еще свели вничью и добились двух выигрышей.

Старт во втором по рангу дивизионе Испании клуб из Виктории может занести себе в актив, ведь были выиграны обе проведенные встречи, правда, каждый раз с минимальной разницей.

В первом туре «Алавес» переиграл на выезде «Леганес» со счетом 2:1, а во втором игровом дне справился в родных стенах с «Мирандесем» — 1:0.

Ранее эти клубы между собой не играли. Данная встреча будет дебютной для них.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Алавеса» — 2.42, победа «Ибицы» — 3.00, ничья — 3.22.

В данном поединке ставим на обмен голами, ведь «Ибица» дома зачастую забивает, а «Алавес» в ранге лидера также не должен остаться без забитого мяча.