Лига конференций. 4-й квалификационный раунд. «Линфилд» на своём поле примет чемпиона Латвии РФШ. Матч пройдёт 25 августа и начнётся в 21:45 (мск). «Линфилд» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Линфилд»

Чемпион Северной Ирландии умудрился упустить уверенную победу в первой дуэли с чемпионом Латвии. Битва между «Линфилдом» и РФШ завершился боевой ничьей (2:2).

Хотя «Линфилд» вёл в счёте (2:0). Ещё в первом тайме гол за североирландскую команду забил Стивен Фэллон. В тайме втором преимущество чемпиона Северной Ирландии удвоил Джэл Купер.

Коэффициенты матча Линфилд — РФШ 1 2.90 X 3.15 2 2.55 Ставка

В еврокампании нового сезона «Линфилд» вышел победителем только в одной дуэли. А именно в 1-м раунде Лиги чемпионов. Был повержен ТНС из Уэльса (2:1 — в дополнительное время).

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Потом было поражение от чемпиона Норвегии «Будё-Глимт» 1:8. Так команда из Лиги чемпионов перешла в Лигу Европы.

Во втором по значимости турнире Европы «Линфилд» проиграл чемпиону Швейцарии — «Цюриху» (0:5). Так чемпион Северной Ирландии и окзался в плей-офф Лиги конференций.

На внутренней арене у «Линфилда» дела идут положительно. Действующий чемпион одержал вторую победу в сезоне. На этот раз в гостях был обыгран «Ньюри-Сити» (3:1).

РФШ

Чемпион Латвии совершил камбэк в дуэли с «Линфилдом». За 2 минуты до финального свистка футболисты рижской футбольной школы уступали в два гола.

На 88-й минуте встречи отставание в счёте до минимума сократил Кевин Фризенбихлер. А поставил точку в противостоянии Жига Липушчек. Защитник забил мяч в компенсированное время.

РФШ радует болельщиков игрой и результатом лишь в Лиге конференций. В 3-м раунде латвийский коллектив прошёл чемпиона Мальты «Хибернианс» (4:2).

Ранее рижская школа уступила чемпиону Финляндии — «ХИКу» в 1-м раунде Лиги чемпионов (2:2 — итоговый результат) + команда проиграла в серии пенальти (5:4).

В воскресенье, 21 августа РФШ провела игру в рамках чемпионата Латвии. Встреча против лидера турнирной гонки завершилась вничью (2:2).

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры считают фаворитом чемпиона Латвии. На победу РФШ предлагают поставить за 2.41, на ничью за 3.24, а на «Линфилд» — за 2.84

Решающая битва за групповой этап Лиги конференций. Оба соперника могут удивить и не раз. Предположим, что «Линфилд» и РФШ смогут устроить яркое футбольное шоу в очередной раз.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.11.