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    «Линфилд» — РФШ. Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Линфилд» — РФШ
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    Рижская футбольная школа
    Лига конференций. 4-й квалификационный раунд. «Линфилд» на своём поле примет чемпиона Латвии РФШ. Матч пройдёт 25 августа и начнётся в 21:45 (мск). «Линфилд» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Линфилд
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Линфилд 21:45 РФШ РФШ
  • Рига
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    «Линфилд»

    Чемпион Северной Ирландии умудрился упустить уверенную победу в первой дуэли с чемпионом Латвии. Битва между «Линфилдом» и РФШ завершился боевой ничьей (2:2).

    Хотя «Линфилд» вёл в счёте (2:0). Ещё в первом тайме гол за североирландскую команду забил Стивен Фэллон. В тайме втором преимущество чемпиона Северной Ирландии удвоил Джэл Купер.

    Коэффициенты матча Линфилд — РФШ

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    В еврокампании нового сезона «Линфилд» вышел победителем только в одной дуэли. А именно в 1-м раунде Лиги чемпионов. Был повержен ТНС из Уэльса (2:1 — в дополнительное время).

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    Потом было поражение от чемпиона Норвегии «Будё-Глимт» 1:8. Так команда из Лиги чемпионов перешла в Лигу Европы.

    Во втором по значимости турнире Европы «Линфилд» проиграл чемпиону Швейцарии — «Цюриху» (0:5). Так чемпион Северной Ирландии и окзался в плей-офф Лиги конференций.

    На внутренней арене у «Линфилда» дела идут положительно. Действующий чемпион одержал вторую победу в сезоне. На этот раз в гостях был обыгран «Ньюри-Сити» (3:1).

    РФШ

    Чемпион Латвии совершил камбэк в дуэли с «Линфилдом». За 2 минуты до финального свистка футболисты рижской футбольной школы уступали в два гола.

    На 88-й минуте встречи отставание в счёте до минимума сократил Кевин Фризенбихлер. А поставил точку в противостоянии Жига Липушчек. Защитник забил мяч в компенсированное время.

    РФШ радует болельщиков игрой и результатом лишь в Лиге конференций. В 3-м раунде латвийский коллектив прошёл чемпиона Мальты «Хибернианс» (4:2).

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    • Ранее рижская школа уступила чемпиону Финляндии — «ХИКу» в 1-м раунде Лиги чемпионов (2:2 — итоговый результат) + команда проиграла в серии пенальти (5:4).

    В воскресенье, 21 августа РФШ провела игру в рамках чемпионата Латвии. Встреча против лидера турнирной гонки завершилась вничью (2:2).

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры считают фаворитом чемпиона Латвии. На победу РФШ предлагают поставить за 2.41, на ничью за 3.24, а на «Линфилд» — за 2.84

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    Решающая битва за групповой этап Лиги конференций. Оба соперника могут удивить и не раз. Предположим, что «Линфилд» и РФШ смогут устроить яркое футбольное шоу в очередной раз.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.11.

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    «Линфилд» — РФШ: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Соперники порадуют голами болельщиков?
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