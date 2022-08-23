Во вторник, 23 августа, «Бенфика» на своём поле примет киевское «Динамо» в рамках ответного поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало поединка — в 22:00 (мск). «Бенфика» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» сделала серьёзную заявку на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч клуб из Лиссабона выиграл с разницей в 2 мяча (2:0).

В составе португальцев голы забили Жилберто и Гонсалу Рамуш. Все мячи были оформлены в первом тайме.

Коэффициенты матча Бенфика — Динамо К 1 1.37 X 4.90 2 8.50 Ставка

Бронзовый призёр чемпионата Португалии стартовал в Лиге чемпионов с 3-го отборочного раунда. На этой стадии «Бенфика» разобрала датский «Мидтьюлланд» (7:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Матч 3-го тура чемпионата Португалии с участием лиссабонского клуба перенесён. Связано это с выступлением «Бенфики» в Лиге чемпионов. Поединок против «Пасуш де Феррейра» состоится 30 августа.

«Бенфика» один из лидеров португальского первенства. Команда в стартовых турах набрала 6 очков, обыграв ФК «Арока» (4:0) и «Каза Пия» (1:0).

«Динамо» Киев

А вот киевкий клуб только готовится к старту чемпионата Украины. Матч 1-го тура с участием «Динамо» и ФК «Ингулец» перенесён из-за участия бело-синих в плей-офф Лиги чемпионов.

«Динамо» в квалификации Лиги чемпионов прошел два сложных раунда. Сначала украинская команда одолела турецкий «Фенербахче» (2:1 — победа киевлян лишь в дополнительное время).

В 3-м раунде «Динамо» противостоял австрийский «Штурм». Домашнюю игру киевляне выиграли со счётом 1:0.

В ответке украинский коллектив умудрился разбазарить минимальный перевес (0:1). Пришлось играть овертайм, в котором «Динамо» забило ещё 2 гола и вырвало итоговую победу.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры уверены в успехе хозяев: победу «Бенфики» оценивают в 1.36, на победу «Динамо» Киев можно поставить за 8.40, а на ничью — в 4.94.

Прогноз — спасти киевский клуб может только чудо. «Динамо» необходимо забить 2 гола и перевести игру в овертайм. Но в соперниках именитая «Бенфика». Да и матч состоится на территории соперника. Украинская команда будет играть в открытый футбол, так что можем ожидать голепад в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов.

Ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77.