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    Спасти киевское Динамо может только чудо!?

    «Бенфика» — «Динамо» К. Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги чемпионов, 23 августа 2022 года

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    «Динамо» Киев — «Бенфика». Квалификация Лиги чемпионов
    Во вторник, 23 августа, «Бенфика» на своём поле примет киевское «Динамо» в рамках ответного поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало поединка — в 22:00 (мск). «Бенфика» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 23 Августа 2022 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Бенфика»

    «Бенфика» сделала серьёзную заявку на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч клуб из Лиссабона выиграл с разницей в 2 мяча (2:0).

    В составе португальцев голы забили Жилберто и Гонсалу Рамуш. Все мячи были оформлены в первом тайме.

    Коэффициенты матча Бенфика — Динамо К

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
    •

    Бронзовый призёр чемпионата Португалии стартовал в Лиге чемпионов с 3-го отборочного раунда. На этой стадии «Бенфика» разобрала датский «Мидтьюлланд» (7:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Матч 3-го тура чемпионата Португалии с участием лиссабонского клуба перенесён. Связано это с выступлением «Бенфики» в Лиге чемпионов. Поединок против «Пасуш де Феррейра» состоится 30 августа.

    «Бенфика» один из лидеров португальского первенства. Команда в стартовых турах набрала 6 очков, обыграв ФК «Арока» (4:0) и «Каза Пия» (1:0).

    «Динамо» Киев

    А вот киевкий клуб только готовится к старту чемпионата Украины. Матч 1-го тура с участием «Динамо» и ФК «Ингулец» перенесён из-за участия бело-синих в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов прошел два сложных раунда. Сначала украинская команда одолела турецкий «Фенербахче» (2:1 — победа киевлян лишь в дополнительное время).

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    • В 3-м раунде «Динамо» противостоял австрийский «Штурм». Домашнюю игру киевляне выиграли со счётом 1:0.

    В ответке украинский коллектив умудрился разбазарить минимальный перевес (0:1). Пришлось играть овертайм, в котором «Динамо» забило ещё 2 гола и вырвало итоговую победу.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры уверены в успехе хозяев: победу «Бенфики» оценивают в 1.36, на победу «Динамо» Киев можно поставить за 8.40, а на ничью — в 4.94.

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    Прогноз — спасти киевский клуб может только чудо. «Динамо» необходимо забить 2 гола и перевести игру в овертайм. Но в соперниках именитая «Бенфика». Да и матч состоится на территории соперника. Украинская команда будет играть в открытый футбол, так что можем ожидать голепад в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов.

    Ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77.

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    «Бенфика» — «Динамо» К: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 23.08.2022. Прогнозы на футбол. Спасти киевское Динамо может только чудо!?
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