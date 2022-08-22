«Чикаго Файр»
«Чикаго Файр» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 30 очков.
Но тут важно отметить, что команда Эзры Хендриксона находится на расстоянии трех очков от зоны плей-офф. Поэтому все самое интересное только начинается.
В прошлом туре «Чикаго» проиграл на выезде «Филадельфии» (1:4) и прервал серию из пяти матчей без поражений.
Перед этим «Файр» одержали четыре победы и сыграли вничью с «Атлантой».
«Чикаго» ни разу не пропускал в пяти из шести предыдущих матчей на своем поле.
«Нью-Йорк Сити»
«Нью-Йорк Сити» тем временем находится на третьей строчке на Востоке, набрав в 25-ти матчах 42 очка.
В отличие от «Чикаго», «Сити» в последнее время выглядит совсем невзрачно. Клуб из Нью-Йорка проиграл три предыдущих матча.
Команда Ника Кашинга потерпела поражения от «Коламбус Крю», «Интер Майами» и «Шарлотт», пропустив в общей сложности девять мячей.
А перед этим «Сити» сыграл вничью с «Монреалем» — 0:0. В общем, команда явно не в лучшем состоянии.
Прогноз и ставка
На «Чикаго Файр» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Нью-Йорк Сити» — за 2.69.
В конце мая «Сити» обыграл «Чикаго» на своем поле со счетом 1:0. Но сейчас, судя по всему, на команду из Нью-Йорка лучше не ставить.
Так что вполне вероятно, что «Файр» возьмут реванш.
Ставка — победа «Чикаго Файр» за 2.45.