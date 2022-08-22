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    «Чикаго Файр» возьмет реванш у «НЙ Сити»?

    «Чикаго Файр» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз и ставки на МЛС 22 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго Файр» — «Нью-Йорк Сити»
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    «Чикаго» ни разу не пропускал в пяти из шести предыдущих матчей на своем поле
    «Чикаго Файр» сыграет на своем поле против «Нью-Йорк Сити» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 22 августа, начало — в 01:00 мск. «Чикаго Файр» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго Файр»

    «Чикаго Файр» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 30 очков.

    Но тут важно отметить, что команда Эзры Хендриксона находится на расстоянии трех очков от зоны плей-офф. Поэтому все самое интересное только начинается.

    В прошлом туре «Чикаго» проиграл на выезде «Филадельфии» (1:4) и прервал серию из пяти матчей без поражений.

    Перед этим «Файр» одержали четыре победы и сыграли вничью с «Атлантой».

    «Чикаго» ни разу не пропускал в пяти из шести предыдущих матчей на своем поле.

    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити» тем временем находится на третьей строчке на Востоке, набрав в 25-ти матчах 42 очка.

    В отличие от «Чикаго», «Сити» в последнее время выглядит совсем невзрачно. Клуб из Нью-Йорка проиграл три предыдущих матча.

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    Команда Ника Кашинга потерпела поражения от «Коламбус Крю», «Интер Майами» и «Шарлотт», пропустив в общей сложности девять мячей.

    А перед этим «Сити» сыграл вничью с «Монреалем» — 0:0. В общем, команда явно не в лучшем состоянии.

    Прогноз и ставка

    На «Чикаго Файр» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Нью-Йорк Сити» — за 2.69.

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    В конце мая «Сити» обыграл «Чикаго» на своем поле со счетом 1:0. Но сейчас, судя по всему, на команду из Нью-Йорка лучше не ставить.

    Так что вполне вероятно, что «Файр» возьмут реванш.

    Ставка — победа «Чикаго Файр» за 2.45.

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    «Чикаго Файр» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 22.08.2022. Прогнозы на футбол. «Чикаго Файр» возьмет реванш у «НЙ Сити»?
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