«Чикаго Файр» сыграет на своем поле против «Нью-Йорк Сити» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 22 августа, начало — в 01:00 мск. «Чикаго Файр» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго Файр»

«Чикаго Файр» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 30 очков.

Но тут важно отметить, что команда Эзры Хендриксона находится на расстоянии трех очков от зоны плей-офф. Поэтому все самое интересное только начинается.

В прошлом туре «Чикаго» проиграл на выезде «Филадельфии» (1:4) и прервал серию из пяти матчей без поражений.

Перед этим «Файр» одержали четыре победы и сыграли вничью с «Атлантой».

«Чикаго» ни разу не пропускал в пяти из шести предыдущих матчей на своем поле.

«Нью-Йорк Сити»

«Нью-Йорк Сити» тем временем находится на третьей строчке на Востоке, набрав в 25-ти матчах 42 очка.

В отличие от «Чикаго», «Сити» в последнее время выглядит совсем невзрачно. Клуб из Нью-Йорка проиграл три предыдущих матча.

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Команда Ника Кашинга потерпела поражения от «Коламбус Крю», «Интер Майами» и «Шарлотт», пропустив в общей сложности девять мячей.

А перед этим «Сити» сыграл вничью с «Монреалем» — 0:0. В общем, команда явно не в лучшем состоянии.

Прогноз и ставка

На «Чикаго Файр» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Нью-Йорк Сити» — за 2.69.

В конце мая «Сити» обыграл «Чикаго» на своем поле со счетом 1:0. Но сейчас, судя по всему, на команду из Нью-Йорка лучше не ставить.

Так что вполне вероятно, что «Файр» возьмут реванш.

Ставка — победа «Чикаго Файр» за 2.45.