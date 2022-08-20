«Витебск» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Дзержинск в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 16:00 мск. «Витебск» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витебск»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает ужасающе. Витебляне позорно бьются за выживание.

«Витебск» в 16 матчах забил всего 11 мячей. При этом в свои ворота команда пропускает многовато — 28 голов.

В минувшем туре команда вновь разочаровала. Витебляне уступила на выезде «Минску» со счетом 2:0.

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«Витебск» не побеждает уже почти на протяжении двух месяцев. Кризис очевиден, и пока непонятно, когда он будет преодолен.

«Арсенал» Дзержинск

«Канониры» также сражаются за сохранение места в высшей лиге. Из зоны вылета команда уже поднялась на 13 место.

Особенно ужасно «Арсенал» Дзержинск выглядит в плане реализации. В 17 матчах игроки команды забили всего 12 раз.

В предыдущем туре «Арсенал» Дзержинск дал бой минскому «Динамо». Правда, это не помогло «канонирам» разжиться хотя бы баллом (0:1).

В этом поединке «Арсенал» Дзержинск наверняка будет стремиться добыть хотя бы балл. Тем паче, команда имеет неприятную серию из трех поражений к ряду.

Прогноз и ставка

На победу «Витебск» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Арсенала» Дзержинск — за 3.98.

«Витебск» не отличается стабильностью игры и результатов .

«Арсенал» Дзержинск имеет проблемы с реализацией.

Обе команды слабовато атакуют, и уж кому-то точно не удастся отличиться. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.03.