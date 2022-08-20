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    Забьет кто-то один?!

    «Витебск» — «Арсенал» Дзержинск. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Белоруссии, 20 августа 2022 года

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    «Витебск»
    «Витебск» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Дзержинск в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 16:00 мск. «Витебск» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 20 Августа 2022 года
    Витебск
  • Витебск
    •  Витебск 16:00 Арсенал Дзержинск Арсенал Дзержинск
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    «Витебск»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает ужасающе. Витебляне позорно бьются за выживание.

    «Витебск» в 16 матчах забил всего 11 мячей. При этом в свои ворота команда пропускает многовато — 28 голов.

    В минувшем туре команда вновь разочаровала. Витебляне уступила на выезде «Минску» со счетом 2:0.

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    «Витебск» не побеждает уже почти на протяжении двух месяцев. Кризис очевиден, и пока непонятно, когда он будет преодолен.

    «Арсенал» Дзержинск

    «Канониры» также сражаются за сохранение места в высшей лиге. Из зоны вылета команда уже поднялась на 13 место.

    Особенно ужасно «Арсенал» Дзержинск выглядит в плане реализации. В 17 матчах игроки команды забили всего 12 раз.

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    • В предыдущем туре «Арсенал» Дзержинск дал бой минскому «Динамо». Правда, это не помогло «канонирам» разжиться хотя бы баллом (0:1).

    В этом поединке «Арсенал» Дзержинск наверняка будет стремиться добыть хотя бы балл. Тем паче, команда имеет неприятную серию из трех поражений к ряду.

    Прогноз и ставка

    На победу «Витебск» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Арсенала» Дзержинск — за 3.98.

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    «Витебск» не отличается стабильностью игры и результатов.

    «Арсенал» Дзержинск имеет проблемы с реализацией.

    Обе команды слабовато атакуют, и уж кому-то точно не удастся отличиться. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.03.

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    «Витебск» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. Забьет кто-то один?!
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