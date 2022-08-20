«Байер»
Старт «фармацевтов» в чемпионате Германии получился провальным. Ноль очков в двух матчах — красноречивое тому подтверждение.
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Байер» на родной арене умудрился уступить «Аугсбургу» (1:2).
Коэффициенты матча Байер — Хоффенхайм
Не ладится игра и у лидера атак леверкузенцев. Чех Патрик Шик пока не отличился ни разу.
«Байер» традиционно сложно противостоит «Хоффенхайму». Из пяти последних очных битв команда выиграла в двух при одной неудаче.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» начал чемпионат на своем привычном уровне. В двух поединках команда набрала три очка.
Причем при четырех забитых мячах в свои ворота пропущено пять. В общем, и сами играют, и сопернику дают.
Минувший тур принес команде три очка. Дома «Хоффенхайм» добыл волевую победу над «Бохумом» (3:2).
В этом поединке «Хоффенхайм» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, проблемы в обороне также никуда не делись.
Прогноз и ставка
На победу «Байера» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают взять за 4.52, а победу «Хоффенхайм» — за 4.52.
«Байер»
«Хоффенхайм» прилично выглядит в атаке.
Проблемы «фармацевтов» никуда не делись, и вновь вылезут наружу. Наши прогноз и ставка — Победа «Хоффенхайма» или ничья с коэффициентом 2.22.