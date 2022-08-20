«Байер» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 3-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 16:30 мск. «Байер» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

Старт «фармацевтов» в чемпионате Германии получился провальным. Ноль очков в двух матчах — красноречивое тому подтверждение.

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Байер» на родной арене умудрился уступить «Аугсбургу» (1:2).

Коэффициенты матча Байер — Хоффенхайм 1 1.68 X 4.30 2 4.40 Ставка

Не ладится игра и у лидера атак леверкузенцев. Чех Патрик Шик пока не отличился ни разу.

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«Байер» традиционно сложно противостоит «Хоффенхайму». Из пяти последних очных битв команда выиграла в двух при одной неудаче.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» начал чемпионат на своем привычном уровне. В двух поединках команда набрала три очка.

Причем при четырех забитых мячах в свои ворота пропущено пять. В общем, и сами играют, и сопернику дают.

Минувший тур принес команде три очка. Дома «Хоффенхайм» добыл волевую победу над «Бохумом» (3:2).

В этом поединке «Хоффенхайм» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, проблемы в обороне также никуда не делись.

Прогноз и ставка

На победу «Байера» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают взять за 4.52, а победу «Хоффенхайм» — за 4.52.

«Байер» испытывает заметные трудности в организации игры .

«Хоффенхайм» прилично выглядит в атаке.

Проблемы «фармацевтов» никуда не делись, и вновь вылезут наружу. Наши прогноз и ставка — Победа «Хоффенхайма» или ничья с коэффициентом 2.22.