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    «Фармацевты» вновь останутся без победы

    «Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, Бундеслига, 20 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Хоффенхайм»
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    Патрик Шик
    «Байер» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 3-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 16:30 мск. «Байер» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Августа 2022 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Байер»

    Старт «фармацевтов» в чемпионате Германии получился провальным. Ноль очков в двух матчах — красноречивое тому подтверждение.

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Байер» на родной арене умудрился уступить «Аугсбургу» (1:2).

    Коэффициенты матча Байер — Хоффенхайм

  • 1
  • 1.68
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
    •

    Не ладится игра и у лидера атак леверкузенцев. Чех Патрик Шик пока не отличился ни разу.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Байер» традиционно сложно противостоит «Хоффенхайму». Из пяти последних очных битв команда выиграла в двух при одной неудаче.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» начал чемпионат на своем привычном уровне. В двух поединках команда набрала три очка.

    Причем при четырех забитых мячах в свои ворота пропущено пять. В общем, и сами играют, и сопернику дают.

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    • Минувший тур принес команде три очка. Дома «Хоффенхайм» добыл волевую победу над «Бохумом» (3:2).

    В этом поединке «Хоффенхайм» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, проблемы в обороне также никуда не делись.

    Прогноз и ставка

    На победу «Байера» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают взять за 4.52, а победу «Хоффенхайм» — за 4.52.

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    «Байер» испытывает заметные трудности в организации игры.

    «Хоффенхайм» прилично выглядит в атаке.

    Проблемы «фармацевтов» никуда не делись, и вновь вылезут наружу. Наши прогноз и ставка — Победа «Хоффенхайма» или ничья с коэффициентом 2.22.

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    «Байер» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. «Фармацевты» вновь останутся без победы
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