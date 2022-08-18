«Вильярреал»
Эта команда только-только стартовала во внутреннем чемпионате. До этого «желтая субмарина» обходилась контрольными поединками.
В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. На выезде был разгромно обыгран «Вальядолид» (0:3).
Коэффициенты матча Вильярреал — Хайдук
При этом «Вильярреал» выглядел очень привлекательно. Дубль оформил перспективный Алехандро Баена.
Все прогнозы на Лигу конференций
«Вильярреал» намерен пройти в групповой турнир Лиги конференций. Испанцы выглядят куда сильнее хорватского оппонента.
«Хайдук»
Чемпионат Хорватии стартовал относительно недавно. После 5 туров «Хайдук» занимает 3 место в таблице.
«Хайдук» в рамках последнего уступил загребскому «Динамо» (4:1). Причем счет открыли именно игроки сплитского клуба.
В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций «Хайдук» прошел португальский барьер. Дома команда одолела «Гимарайнш» (3:1), после чего минимально уступили на выезде.
В этом поединке «Хайдук» будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Так что ждем от гостей игры вторым номером.
Прогноз и ставка
На победу «Вильярреал» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 5.45, а победу «Хайдук» — за 10.00.
«Вильярреал» в последнем матче выглядел впечатляюще.
«Хайдук»
Испанцы выглядят монолитнее, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Фора «Вильярреала» -2.5 с коэффициентом 2.91.