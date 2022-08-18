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    «Вильярреал» разгромит хорватов

    «Вильярреал» — «Хайдук». Прогноз, ставка (к. 2.91) на футбол, квалификация Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Хайдук»
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    Жерар Морено
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Хайдуком» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 18 августа, начало — в 21:45 мск. «Вильярреал» — «Хайдук»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 21:45 Хайдук Хайдук
  • Сплит
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    «Вильярреал»

    Эта команда только-только стартовала во внутреннем чемпионате. До этого «желтая субмарина» обходилась контрольными поединками.

    В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. На выезде был разгромно обыгран «Вальядолид» (0:3).

    Коэффициенты матча Вильярреал — Хайдук

  • 1
  • 1.27
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
    •

    При этом «Вильярреал» выглядел очень привлекательно. Дубль оформил перспективный Алехандро Баена.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Вильярреал» намерен пройти в групповой турнир Лиги конференций. Испанцы выглядят куда сильнее хорватского оппонента.

    «Хайдук»

    Чемпионат Хорватии стартовал относительно недавно. После 5 туров «Хайдук» занимает 3 место в таблице.

    «Хайдук» в рамках последнего уступил загребскому «Динамо» (4:1). Причем счет открыли именно игроки сплитского клуба.

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    • В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций «Хайдук» прошел португальский барьер. Дома команда одолела «Гимарайнш» (3:1), после чего минимально уступили на выезде.

    В этом поединке «Хайдук» будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Так что ждем от гостей игры вторым номером.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вильярреал» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 5.45, а победу «Хайдук» — за 10.00.

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    «Вильярреал» в последнем матче выглядел впечатляюще.

    «Хайдук» проиграл два своих последних поединка.

    Испанцы выглядят монолитнее, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Фора «Вильярреала» -2.5 с коэффициентом 2.91.

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    «Вильярреал» — «Хайдук»: прогноз, ставка (2.91), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. «Вильярреал» разгромит хорватов
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