«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Хайдуком» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 18 августа, начало — в 21:45 мск. «Вильярреал» — «Хайдук»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Эта команда только-только стартовала во внутреннем чемпионате. До этого «желтая субмарина» обходилась контрольными поединками.

В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. На выезде был разгромно обыгран «Вальядолид» (0:3).

Коэффициенты матча Вильярреал — Хайдук 1 1.27 X 5.60 2 11.00 Ставка

При этом «Вильярреал» выглядел очень привлекательно. Дубль оформил перспективный Алехандро Баена.

Все прогнозы на Лигу конференций

«Вильярреал» намерен пройти в групповой турнир Лиги конференций. Испанцы выглядят куда сильнее хорватского оппонента.

«Хайдук»

Чемпионат Хорватии стартовал относительно недавно. После 5 туров «Хайдук» занимает 3 место в таблице.

«Хайдук» в рамках последнего уступил загребскому «Динамо» (4:1). Причем счет открыли именно игроки сплитского клуба.

В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций «Хайдук» прошел португальский барьер. Дома команда одолела «Гимарайнш» (3:1), после чего минимально уступили на выезде.

В этом поединке «Хайдук» будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Так что ждем от гостей игры вторым номером.

Прогноз и ставка

На победу «Вильярреал» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 5.45, а победу «Хайдук» — за 10.00.

«Вильярреал» в последнем матче выглядел впечатляюще.

«Хайдук» проиграл два своих последних поединка .

Испанцы выглядят монолитнее, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Фора «Вильярреала» -2.5 с коэффициентом 2.91.