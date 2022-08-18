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    Победит ли «Лех» «Дюделанж»?

    «Лех» — «Дюделанж». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, квалификация Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    «Дюделанж» — аутсайдер дуэли
    В четверг, 18 августа «Лех» встретится с «Дюделанжем» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги конференций. Начало игры — в 21:30. «Лех» — «Дюделанж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Лех П
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    •  Лех П 21:30 Дюделанж Дюделанж
  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Лех»

    В прошлом раунде Лиги конференций «Лех» прошел «Викингур», проиграв 0:1 на выезде и победив в дополнительное время дома 4:1.

    В предыдущем раунде «Лех» прошел «Динамо» из Батуми. Ключевым стал первый матч, в котором польская команда разгромила соперника на своем поле со счетом 5:0.

    Коэффициенты матча Лех П — Дюделанж

  • 1
  • 1.23
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 14.00
  • Ставка
    •

    В квалификацию Лиги конференций «Лех» попал из Лиги чемпионов. В отборе главного турнира Европы команда Йона ван де Брома с треском проиграла «Карабаху».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В новом розыгрыше чемпионата Польши коллектив выступает провально, набрав один балл после четырех туров (три поражения).

    «Дюделанж»

    «Дюделанж» стартовал в квалификации Лиги чемпионов, показав себя неплохо. Сначала команда уверенно обыграла «Тирану» по сумме двух матчей со счетом 3:1.

    Но после этого на их пути стал армянский «Пюник», которого на выезде клуб минимально обыграл со счетом 0:1, а дома разгромно проиграл этому сопернику со счетом 1:4.

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    • Так же не задалось и выступление и в Лиге Европы, где команда вылетела после дуэли с «Мальме» — 0:3 в гостях и 2:2 дома.

    В чемпионате Люксембурга коллектив провел два тура, в которых одержал две победы, благодаря чему стал лидером.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

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    «Лех» — «Дюделанж»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. Победит ли «Лех» «Дюделанж»?
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