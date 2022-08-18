В четверг, 18 августа «Лех» встретится с «Дюделанжем» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги конференций. Начало игры — в 21:30. «Лех» — «Дюделанж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лех»

В прошлом раунде Лиги конференций «Лех» прошел «Викингур», проиграв 0:1 на выезде и победив в дополнительное время дома 4:1.

В предыдущем раунде «Лех» прошел «Динамо» из Батуми. Ключевым стал первый матч, в котором польская команда разгромила соперника на своем поле со счетом 5:0.

Коэффициенты матча Лех П — Дюделанж 1 1.23 X 5.90 2 14.00 Ставка

В квалификацию Лиги конференций «Лех» попал из Лиги чемпионов. В отборе главного турнира Европы команда Йона ван де Брома с треском проиграла «Карабаху».

Все прогнозы на Лигу конференций

В новом розыгрыше чемпионата Польши коллектив выступает провально, набрав один балл после четырех туров (три поражения).

«Дюделанж»

«Дюделанж» стартовал в квалификации Лиги чемпионов, показав себя неплохо. Сначала команда уверенно обыграла «Тирану» по сумме двух матчей со счетом 3:1.

Но после этого на их пути стал армянский «Пюник», которого на выезде клуб минимально обыграл со счетом 0:1, а дома разгромно проиграл этому сопернику со счетом 1:4.

Так же не задалось и выступление и в Лиге Европы, где команда вылетела после дуэли с «Мальме» — 0:3 в гостях и 2:2 дома.

В чемпионате Люксембурга коллектив провел два тура, в которых одержал две победы, благодаря чему стал лидером.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.