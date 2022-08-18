«Флуминенсе» в ответном поединке 1/4 финала Кубка Бразилии примет на своем поле «Форталезу». Игра пройдет в ночь на 18 августа и начнется в 02:00 по мск. «Флуминенсе» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» также преодолел уже два раунда в текущем розыгрыше Кубка Бразилии, оба раза играя с представителями Серии Б, обыграв их в двух поединках.

Сперва клуб из Рио-де-Жанейро справился с «Вила Новой», выиграв 3:2 дома и 2:0 в гостях, затем настал черед и «Крузейро» — 2:1 в родных стенах и 3:0 в выездной встрече. В первой игре этих команд «Флу» победили на выезде 1:0.

Чемпионат страны «воины» проводят хорошо, находясь чуть более половины пути на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая лишь один балл второй строке.

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«Флуминенсе» накануне потерпел выездное фиаско 0:3 от «Интернасьоналя» в рамках чемпионата страны. Причем этой неудачей коллектив прервал свою очень длительную серию без поражений.

«Форталеза»

«Форталеза» в данном розыгрыше Кубка Бразилии также преодолела уже два этапа. В 1/16 финала она дважды переиграли «Виторию» из Серии С — 3:0 дома и 1:0 на выезде.

В 1/8 финала «львы» в дерби справились с «Сеарой». Сперва они на своем поле нанесли сопернику поражение со счетом 2:0, после чего уступили 0:1 в гостях и прошли дальше.

В чемпионате же страны «трехцветные» выступают не лучшим образом, находясь вблизи зоны вылета, опережая ее всего лишь на один балл.

Правда, в рамках чемпионата страны «Форталеза» выиграла свои три последние игры, в том числе и в прошлом туре в гостях над «Сеарой» со счетом 1:0.

В восьми последних очных встречах данных клубов пять раз сильнее был «Флуминенсе», два поединка еще победителя не выявили и только раз сильнее была «Форталеза».

Прогноз и ставка на «Флуминенсе» — «Форталеза»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Флуминенсе» — 1.70, победа «Форталезы» — 5.10, ничья — 3.50.

Проход: «Флуминенсе» — 1.10; «Форталезы» — 7.20.

«Фоталеза» явно сделала упор на чемпионат и Кубком страны наверняка пожертвует. Так что и в этом поединке ждем викторию «Флу».