«Ференцварош»
«Ференцварош» оказался в Лиге Европы после неудачи в квалификации Лиги чемпионов.
Команда Станислава Черчесова не смогла пройти третий отборочный раунд. И как ни странно, чемпиона Венгрии остановил «Карабах».
Гостевая встреча завершилась вничью 1:1, а на своем поле «Ференцварош» уступил «Карабаху» со счетом 1:3. К слову, результат абсолютно по игре. Это явно не тот случай, когда надо рассуждать о везении.
При этом «Ференцварош» здорово стартовал в новом чемпионате Венгрии, набрав в двух турах шесть очков и не пропустив ни одного мяча.
«Шемрок Роверс»
«Шемрок Роверс» тем временем тоже пытался пробиться в групповой этап ЛЧ, но сошел с дистанции после второго раунда.
Ирландцы прекратили борьбу в главном турнире Европы после матчей с болгарским «Лудогорцем».
В предыдущем раунде отбора Лиги Европы «Шемрок Роверс» выиграл по сумме двух матчей у македонского «Шкупи» (3:1, 2:1).
«Шемрок Роверс» потерпел лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
На «Ференцварош» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.35, а победу «Шемрок Роверс» — за 6.85.
Команду Черчесова действительно можно назвать фаворитом, но при этом нельзя не отметить, что в еврокубках, даже на уровне квалификации, она выглядит не так убедительно, как на внутренней арене.
Скорее всего, «Ференцварош» выиграет, но гости тоже забьют и сохранят интригу перед ответным матчем.
Ставка — победа «Ференцвароша» + обе команды забьют за 3.42.