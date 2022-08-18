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    «Ференцварош» проиграет «Шемрок Роверс» в первом матче?

    «Ференцварош» — «Шемрок Роверс». Прогноз (к. 3.42) и ставки на квалификацию Лиги Европы 18 августа 2022 года

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    «Ференцварош» Станислава Черчесова попробует пробиться в групповой этап ЛЕ
    Венгерский «Ференцварош» сыграет на своем поле против ирландского «Шемрок Роверс» в рамках первого матча заключительного раунда квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 18 августа, начало — в 19:30 мск. «Ференцварош» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Ференцварош
  • Будапешт
    •  Ференцварош 19:30 Шэмрок Роверс Шэмрок Роверс
  • Лига Европы. Квалификация
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    «Ференцварош»

    «Ференцварош» оказался в Лиге Европы после неудачи в квалификации Лиги чемпионов.

    Команда Станислава Черчесова не смогла пройти третий отборочный раунд. И как ни странно, чемпиона Венгрии остановил «Карабах».

    Гостевая встреча завершилась вничью 1:1, а на своем поле «Ференцварош» уступил «Карабаху» со счетом 1:3. К слову, результат абсолютно по игре. Это явно не тот случай, когда надо рассуждать о везении.

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    При этом «Ференцварош» здорово стартовал в новом чемпионате Венгрии, набрав в двух турах шесть очков и не пропустив ни одного мяча.

    «Шемрок Роверс»

    «Шемрок Роверс» тем временем тоже пытался пробиться в групповой этап ЛЧ, но сошел с дистанции после второго раунда.

    Ирландцы прекратили борьбу в главном турнире Европы после матчей с болгарским «Лудогорцем».

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    • В предыдущем раунде отбора Лиги Европы «Шемрок Роверс» выиграл по сумме двух матчей у македонского «Шкупи» (3:1, 2:1).

    «Шемрок Роверс» потерпел лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Ференцварош» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.35, а победу «Шемрок Роверс» — за 6.85.

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    Команду Черчесова действительно можно назвать фаворитом, но при этом нельзя не отметить, что в еврокубках, даже на уровне квалификации, она выглядит не так убедительно, как на внутренней арене.

    Скорее всего, «Ференцварош» выиграет, но гости тоже забьют и сохранят интригу перед ответным матчем.

    Ставка — победа «Ференцвароша» + обе команды забьют за 3.42.

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    «Ференцварош» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка (3.42), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ференцварош» проиграет «Шемрок Роверс» в первом матче?
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