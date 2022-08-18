18 августа «Аустрия» и «Фенербахче» проведут первый поединок в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы. Начало матча в 22:00 мск. «Аустрия» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аустрия»

В еврокубках для команды это будет первый матч в сезоне. Пока что у нее только 4 игры в чемпионате Австрии и одни в национальном кубке.

Столичный клуб стартовал с крупной победы над «Велсом» в Кубке страны, разгромив соперника соперника со счетом 7:0. После этого пошли неудачи.

Коэффициенты матча Аустрия Вена — Фенербахче 1 3.35 X 3.50 2 2.15 Ставка

«Аустрия» потерпела поражение от «Зальцбурга», пропустив 3 мяча (0:3). первое очко команда набрала в игре с ЛАСКом (1:1).

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В текущем месяце в активе «Аустрии» поражение от «Альтаха» со счетом 2:3 и победа над «Тиролем» с результатом 2:1. Однако из-за финансовых проблем с клуба снимают очки. У него один балл и последнее место в чемпионате Австрии.

«Фенербахче»

Турки уже вовсю находятся в соревновательной гуще еврокубков. Они успели вылететь из Лиги чемпионов, где проиграли киевскому «Динамо». Все решил один гол украинцев, забитый в дополнительное время.

В Лиге Европы гости попали на клуб «Словацко», с которым уже в первом раунде уверенно разобрались, забив 3 гола. После этого «Фенербахче» стартовал в чемпионате Турции результативной ничьей с клубом «Умраниеспор». Матч завершился со счетом 3:3.

Ответная игра со «Словацко» закончилась вничью 1:1, благодаря чему «Фенербахче» получил путевку в раунд плей-офф. 15 августа «желтые» канарейки« начали отсчет победа в чемпионате Турции, разгромив на выезде "Касымпашу" 6:0.

В текущем розыгрыше еврокубков "Фенебхаче" два раза подряд сыграл вничью, забив только один мяч. В обоих случаях тотал был меньше 2.5.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают больше шансов гостям. Они выставили такие коэффициенты: 2.95 на победу "Аустрии" и 2.13 на победу "Фенербахче".

"Фенербахче" находится в хорошей форме. В трех из четырех последних матчей команда забивала как минимум три мяча, поэтому поединок может оказаться результативным.

Поставить на тотал больше 2.5 в этой встрече можно с коэффициентом 1.93.

За счет такой результативности гости могут добиться желаемого и выиграть этот матч. Тем более, что "Аустрия" пропускает уже четвертую игру подряд.