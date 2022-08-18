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    «Фенербахче» победит в результативном поединке?

    «Аустрия» — «Фенербахче». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 18 августа 2022 года

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    18 августа «Аустрия» и «Фенербахче» проведут первый поединок в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы. Начало матча в 22:00 мск. «Аустрия» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Аустрия Вена
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Аустрия Вена 22:00 Фенербахче Фенербахче
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    «Аустрия»

    В еврокубках для команды это будет первый матч в сезоне. Пока что у нее только 4 игры в чемпионате Австрии и одни в национальном кубке.

    Столичный клуб стартовал с крупной победы над «Велсом» в Кубке страны, разгромив соперника соперника со счетом 7:0. После этого пошли неудачи.

    Коэффициенты матча Аустрия Вена — Фенербахче

  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.15
  • Ставка
    •

    «Аустрия» потерпела поражение от «Зальцбурга», пропустив 3 мяча (0:3). первое очко команда набрала в игре с ЛАСКом (1:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В текущем месяце в активе «Аустрии» поражение от «Альтаха» со счетом 2:3 и победа над «Тиролем» с результатом 2:1. Однако из-за финансовых проблем с клуба снимают очки. У него один балл и последнее место в чемпионате Австрии.

    «Фенербахче»

    Турки уже вовсю находятся в соревновательной гуще еврокубков. Они успели вылететь из Лиги чемпионов, где проиграли киевскому «Динамо». Все решил один гол украинцев, забитый в дополнительное время.

    В Лиге Европы гости попали на клуб «Словацко», с которым уже в первом раунде уверенно разобрались, забив 3 гола. После этого «Фенербахче» стартовал в чемпионате Турции результативной ничьей с клубом «Умраниеспор». Матч завершился со счетом 3:3.

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    • Ответная игра со «Словацко» закончилась вничью 1:1, благодаря чему «Фенербахче» получил путевку в раунд плей-офф. 15 августа «желтые» канарейки« начали отсчет победа в чемпионате Турции, разгромив на выезде "Касымпашу" 6:0.

    В текущем розыгрыше еврокубков "Фенебхаче" два раза подряд сыграл вничью, забив только один мяч. В обоих случаях тотал был меньше 2.5.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают больше шансов гостям. Они выставили такие коэффициенты: 2.95 на победу "Аустрии" и 2.13 на победу "Фенербахче".

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    "Фенербахче" находится в хорошей форме. В трех из четырех последних матчей команда забивала как минимум три мяча, поэтому поединок может оказаться результативным.

    Поставить на тотал больше 2.5 в этой встрече можно с коэффициентом 1.93.

    За счет такой результативности гости могут добиться желаемого и выиграть этот матч. Тем более, что "Аустрия" пропускает уже четвертую игру подряд.

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    «Аустрия» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» победит в результативном поединке?
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