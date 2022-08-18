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    «Олимпиакос» вырвет победу в матче

    «Аполлон» — «Олимпиакос». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, Лига Европы, 18 августа 2022 года

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    Фрагмент матча
    «Аполлон» на своем поле сыграет против «Олимпиакоса» в рамках первого матча квалификации Лиги Европы. Поединок состоится 18 августа, начало — 20:00 (мск). «Аполлон» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Аполлон Лимасол
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Аполлон Лимасол 20:00 Олимпиакос Олимпиакос
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    «Аполлон»

    «Бело-голубые» являются действующими чемпионами Кипра, так как в прошлом сезоне команда заняла первое место в турнирной таблице набрав 58 очков после 32-х сыгранных матчей. Новый сезон на Кипре еще не начался.

    Несколько дней назад «Аполлон» провел матч за Суперкубок Кипра, где смог одержать победу над «Омонией» обыграв соперника со счетом 2:0 и забрав себе трофей. Стоит заметить, что счет мог быть еще разгромней, но «бело-голубые» не реализовали пенальти.

    Коэффициенты матча Аполлон Лимасол — Олимпиакос

  • 1
  • 3.45
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    Перед этим в Лиге Чемпионов «бело-голубым» оказался не под силу израильский «Маккаби Хайфа», который в первом матче разгромил «Аполлон» со счетом 4:0 и победа во втором матче со счетом 2:0 не помогла «бело-голубым» пройти дальше.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Два нынешних соперника встречались всего один раз на поле, в далеком 2011 году и тогда команды не определили сильнейшего сыграв вничью со счетом 1:1.

    «Олимпиакос»

    «Красно-белые» так же являются чемпионами, только турецкого чемпионата, в котом в прошлом сезоне смогли занять первое место набрав 83 очка после 36-ти сыгранных матчей. В Турции новый сезон ещё так же не стартовал.

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  • 15/08/2022

    • Примечательно то, что в Лиге Чемпионов «Олимпиакос» вылетел от того же соперника, что и «Аполлон». Только «красно-белые» в первом матче против «Маккаби Хайфы» не смогли определить сильнейшего сыграв 1:1, а во втором поединке потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.

    А в прошлом туре квалификации Лиги Европы «Олимпиакос» с трудом, но смог пройти «Слован Братиславу». Команды дважды сыграли вничью (1:1 дома и 2:2 на выезде) и лишь во втором матче после серии пенальти «красно-белые» доказали, что достойны пройти дальше.

    «Олимпиакос» не может одержать победу в основное время в последних 5-ти поединках, трижды сыграв вничью и дважды проиграв своим соперникам.

    Прогноз и ставка

    На победу «Аполлона» в этом матче можно поставить за 3.34, ничью букмекеры предлагают взять за 3.22, а победу «Олимпиакоса» — за 2.19.

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    Прогноз - «Олимпиакос» хоть и показывает нестабильные результаты в последнее время, но не стоит забывать, что это команда, которая имеет огромный опыт в еврокубковых поединках. Поэтому «Аполлону» будет сложно в этом матче помешать «красно-белым» вырвать победу.

    Ставка - Победа «Олимпиакоса» за 2.19.

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    «Аполлон» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. «Олимпиакос» вырвет победу в матче
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