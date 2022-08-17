«Ньюэллс Олд Бойз» сыграет на своем поле с «Ланусом» в рамках 14-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 17 августа, начало — в 22:30 мск. «Ньюэллс Олд Бойз» — «Ланус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюэллс Олд Бойз»

Эта команда проводит сезон явно не лучшим образом. Место практически на экваторе турнирной таблицы явно не соответствует клубным амбициям.

Сейчас «Ньюэллс Олд Бойз» находится на 15 месте. При этом в 13 турах команда смогла забить всего 11 раз.

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды откровенно неудачно. «Ньюэллс Олд Бойз» на выезде уступил «Ривер Плейту» (4:1).

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«Ньюэллс Олд Бойз» традиционно успешно противостоит «Ланусу». Из пяти последних очных битв команда выиграла четыре последних при одной ничьей.

«Ланус»

«Ланус» замыкает турнирную таблицу чемпионата. Команда соизволила набрать только 7 очков.

«Ланус», при всем при этом, испытывает сложности в плане реализации. В 13 матчах забито всего 11 мячей.

Минувший тур принес команде один честно заработанный балл. Дома «Ланус» поделил очки с «Индепендьенте» (1:1).

«Ланус» последний раз обыгрывал «Ньюэллс Олд Бойз» почти 5 лет назад. Пора бы прерывать серию неудачных матчей!

Прогноз и ставка

На победу «Ньюэллс Олд Бойз» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.42, а победу «Ланус» — за 4.20.

«Ньюэллс Олд Бойз» находится явно не на своем месте в таблице.

«Ланус» наверняка постарается подняться со дна таблицы .

Обе команды мотивированы улучшить свои атакующие показатели. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.