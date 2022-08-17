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    «Ньюэллс Олд Бойз» — «Ланус». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Аргентины, 17 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюэллс Олд Бойз» — «Ланус»
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    «Ланус»
    «Ньюэллс Олд Бойз» сыграет на своем поле с «Ланусом» в рамках 14-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 17 августа, начало — в 22:30 мск. «Ньюэллс Олд Бойз» — «Ланус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 17 Августа 2022 года
    Ньюэллз Олд Бойз
  • Аргентина. Примера
    •  Ньюэллз Олд Бойз 22:30 Ланус Ланус
  • Аргентина. Примера
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    «Ньюэллс Олд Бойз»

    Эта команда проводит сезон явно не лучшим образом. Место практически на экваторе турнирной таблицы явно не соответствует клубным амбициям.

    Сейчас «Ньюэллс Олд Бойз» находится на 15 месте. При этом в 13 турах команда смогла забить всего 11 раз.

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды откровенно неудачно. «Ньюэллс Олд Бойз» на выезде уступил «Ривер Плейту» (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Ньюэллс Олд Бойз» традиционно успешно противостоит «Ланусу». Из пяти последних очных битв команда выиграла четыре последних при одной ничьей.

    «Ланус»

    «Ланус» замыкает турнирную таблицу чемпионата. Команда соизволила набрать только 7 очков.

    «Ланус», при всем при этом, испытывает сложности в плане реализации. В 13 матчах забито всего 11 мячей.

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    • Минувший тур принес команде один честно заработанный балл. Дома «Ланус» поделил очки с «Индепендьенте» (1:1).

    «Ланус» последний раз обыгрывал «Ньюэллс Олд Бойз» почти 5 лет назад. Пора бы прерывать серию неудачных матчей!

    Прогноз и ставка

    На победу «Ньюэллс Олд Бойз» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.42, а победу «Ланус» — за 4.20.

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    «Ньюэллс Олд Бойз» находится явно не на своем месте в таблице.

    «Ланус» наверняка постарается подняться со дна таблицы.

    Обе команды мотивированы улучшить свои атакующие показатели. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.

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    «Ньюэллс Олд Бойз» — «Ланус»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 17.08.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен обеспечен!
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