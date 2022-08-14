«Краснодар-2»
После четырех туров «быки» занимают 9 место в таблице, имея 7 очков за плечами. С начала сезона команда потерпела только одно поражение.
«Краснодар-2» стартовал с победы над «Шинником» (2:0), после чего коллектив крупно проиграл тульскому «Арсеналу» (0:3).
В конце июля «горожане» минимально выиграли у «СКА-Хабаровск» (1:0), а после этого, 7 августа, команда провела последний поединок в турнире, в котором она сыграла с «Камазом» (1:1).
Краснодарцы проиграли в последних двух домашних выступлениях на домашнем стадионе.
«Акрон»
Гости не смогли одержать ни одной победы с начала сезона и плетутся в концовке турнирной таблицы. Они занимают 17 место с одним баллом на счету.
В этом сезоне у «Акрона» уже три поражения. Клуб потерпел неудачу в первом туре, проиграв «Волгарю» 0:1. Следом было фиаско в матче с «Шинником» (2:3).
Очки удалось набрать в матче с тульским «Арсеналом». Гости зацепились за ничью и сыграли с тульчанами 1:1.
6 августа коллектив провел последний матч, который никак не внушает доверия перед этой игрой. «Акрон» потерпел крупное поражение, пропустив 3 мяча от СКА.
Прогноз и ставка
Котировки букмекеров говорят в пользу «Краснодара» — 1.97 и 3.80 соответственно.
Для хозяев это хорошая возможность набрать очки. Аутсайдер не выиграл ни одной встречи, потерпев три поражения в четырех матчах.
«Быки» это понимают и потому постараются набрать 3 пункта на своем поле. рекомендуется поставить на «П1» за 1.97.