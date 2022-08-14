Матч 5 тура Первой лиги между «Краснодаром-2» и «Акроном» состоится 14 августа на поле стадиона академии «ФК Краснодар». Начало в 19:00 мск. «Краснодар-2» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар-2»

После четырех туров «быки» занимают 9 место в таблице, имея 7 очков за плечами. С начала сезона команда потерпела только одно поражение.

«Краснодар-2» стартовал с победы над «Шинником» (2:0), после чего коллектив крупно проиграл тульскому «Арсеналу» (0:3).

В конце июля «горожане» минимально выиграли у «СКА-Хабаровск» (1:0), а после этого, 7 августа, команда провела последний поединок в турнире, в котором она сыграла с «Камазом» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

Краснодарцы проиграли в последних двух домашних выступлениях на домашнем стадионе.

«Акрон»

Гости не смогли одержать ни одной победы с начала сезона и плетутся в концовке турнирной таблицы. Они занимают 17 место с одним баллом на счету.

В этом сезоне у «Акрона» уже три поражения. Клуб потерпел неудачу в первом туре, проиграв «Волгарю» 0:1. Следом было фиаско в матче с «Шинником» (2:3).

Очки удалось набрать в матче с тульским «Арсеналом». Гости зацепились за ничью и сыграли с тульчанами 1:1.

6 августа коллектив провел последний матч, который никак не внушает доверия перед этой игрой. «Акрон» потерпел крупное поражение, пропустив 3 мяча от СКА.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров говорят в пользу «Краснодара» — 1.97 и 3.80 соответственно.

Для хозяев это хорошая возможность набрать очки. Аутсайдер не выиграл ни одной встречи, потерпев три поражения в четырех матчах.

«Быки» это понимают и потому постараются набрать 3 пункта на своем поле. рекомендуется поставить на «П1» за 1.97.