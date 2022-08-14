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    «Кадис» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.89) и ставки на чемпионат Испании 14 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Реал Сосьедад»
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    Такефусо Кубо
    В воскресенье, 14 августа, пройдет матч 1-го тура Ла Лиги между «Кадисом» и «Реал Сосьедадом». Встреча на стадионе «Рамон де Карранса» начнется в 18:30 мск. «Кадис» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Августа 2022 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 18:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Кадис»

    В прошлом сезоне «Кадис» спасся от вылета из Примеры только в последнем туре, одержав победу над «Алавесом» (1:0). От зоны вылета клуб отделило всего одно очко.

    В честь этого успеха клуб продлил контракт с главным тренером Серхио Гонсалесом до 2023 года и выкупил арендованных Виктора Чуста («Реал») и Рубена Алькараса («Вальядолид»).

    Коэффициенты матча Кадис — Реал Сосьедад

  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.18
  • Ставка
    •

    Кроме того, «Кадис» подписал свободными агентами Хосебу Сальдуа («Реал Сосьедад»), Авера Мабиля («Мидтьюлланд») и Феде Сан Эметерио («Вальядолид»).

    Ушли Йенс Йонссон (АЕК Афины), Сальви Санчес («Райо Вальекано»), Вараздат Ароян («Анортосис») и Карлос Акапо («Сан-Хосе»).

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    В контрольных матчах «Кадис» одержал победы над «Барбате» (6:0) и «Малагой» (2:0), уступил «Лиллю» (0:1), «Атлетико» (1:4) и «Севилье» (0:1), а также сыграл вничью с «Лас Пальмасом» (1:1).

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне финишировал на шестом месте, а мог попасть и в топ-4, если бы Микель Ойарсабаль не порвал в марте «кресты», которые будет лечить до октября.

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    • В атаку были куплены сразу три новичка — Браис Мендес («Сельта»), 18-летний талант «Анже» Мохамед-Али Чо и «японский Месси» Такефусо Кубо («Реал»), который может также играть на правом фланге.

    «Реал Сосьедад» окончательно расстался с Виллианом Жозе, ушли Янузай, Начо Монреаль, Порту, Мэтью Райан, Кевин Родригеш, Хон Гуриди, Хон Баутиста, Модибо Саньян, Александр Серлот и Рафинья.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Во время предзсезонки баски победили «Осасуну» (1:0) и «Борнмут» (2:1), сыграли вничью с гладбахской «Боруссией» (1:1), а также уступили «Тулузе» (0:1), «Эйбару» (1:2) и «Атлетику» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Кадиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.50, на ничью в основное время — 3.25, а на победу «Реал Сосьедада» — 2.23.

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    В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» выиграл оба матча всухую: 2:0 на выезде и 3:0 дома. Годом ранее баски победили 1:0 на выезде и 4:1 дома.

    Гости являются явными фаворитами встречи, хотя матчи в Андалусии и не выходят слишком результативными. Прогноз: «Реал Сосьедад» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.76 и ТМ 2,5 за 1.60.

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    «Кадис» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. Баски продолжат побеждать в Андалусии?
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